Ny nordisk popstjerne

Svenskene er gode på pop og Lova er intet unntak.

Svenske Lova Alvilde Sönnerbo er bedre kjent som bare Lova. Foto: Johanna Pettersson

Stella Marie Brevik Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Lova: «Grown-ish» (Universal)

Siden 2018 har det bare vært lovord, priser og rekorder for svenske Lova Alvilde Sönnerbo, og debuten har allerede opparbeidet seg noen seriøse tall.

23-åringen har en vakker stemme. Hun skriver låter som er lette å tolke, og hun treffer målgruppen, som jeg antar er kvinner 15 til 25 år.

Platen har et moderne og polert lydbilde, med hint av 2000-tallets pop – en blanding av Weezer, Katy Perry og Kelly Rowland – og noen drypp av hip hop. Dette, pluss Lovas tekster som gir oss et innblikk i et tenåringshode, er suksessoppskriften.

Foto: Johanna Pettersson

Flink pike-syndromet er albumets røde tråd, og Lova veileder lytteren gjennom et ungdomsliv. Inspirasjonen fra nylig fortid gjør at albumet ikke høres ut som alt annet. En prestasjon i seg selv, da popvokalister i dag har en tendens til å produsere låter etter identisk oppskrift.

Lova trekker inspirasjon fra alle hennes leveår, og dette fører til catchy tenåringsangst. En sterk debut som kommer til å være go-to for mange teens.

Beste spor: «Dance for the hell of it», «Lame», «Lonely ones».