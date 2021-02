Slik lytter du til Aftenbladets podkaster

Nytt innhold flere ganger i uken. Her får du full oversikt.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Vi vet at mange av våre brukere ønsker å også kunne lytte til Stavanger Aftenblad, og vårt utvalg av podkaster blir stadig større.

Men aller først, hva er egentlig en podkast? Redigert lydinnhold som blir publisert på internett er den enkle forklaringen. Som radio, bare at du selv bestemmer når og hvordan du vil lytte.

Her er fire måter du kan velge å gjøre det på.

1 Aftenblad-appen En god måte å lytte på er via Aftenbladets nyhetsapp. Appen er tilgjengelig for alle, og du som er Aftenblad-abonnent har dessuten tilgang til eksklusivt innhold. Har du Iphone, laster du den ned i Appstore. Søk på «Aftenbladet» eller «Stavanger Aftenblad». Er du på Android, finner du den på samme måte i Google Play.

Vær obs på at Aftenbladets nyhetsapp og appen for e-avis er to forskjellige. Sistnevnte kan ikke brukes til lydavspilling.

2 Spotify Det er også fullt mulig å lytte til Aftenbladets innhold hos Spotify, om du foretrekker det som lytteplattform. For deg som er kjent med strømmetjenesten, trenger du bare å søke på ønsket podkast i søkefeltet, for eksempel «Aftenbla-bla» eller «Studio A».

Søker du på Stavanger Aftenblad, og deretter eventuelt trykker på «See all podkast & shows», får du opp hele katalogen vår.

3 Podkaster-apper Aftenblad-lyden finner du også på de innebygde podkastappene i telefoner og nettbrett. For Apples produkter er det appen «Podkaster» som gjelder, mens Google Podcasts er standard i Android. Sistnevnte funker også i Iphoner og på Ipader. Også her er det bare å søke etter Aftenbladetss podkaster.

Og igjen - søker du etter «Stavanger Aftenblad», spretter hele menyen vår opp. Vi gjør oppmerksom på at det finnes en rekke andre podkast-applikasjoner som du kan laste ned. Stort sett er det like enkelt å finne Aftenblad-innhold som beskrevet over. Om ikke, ta gjerne kontakt.

4 Lytt på aftenbladet.no Du trenger ikke app for å lytte til podkaster. Det kan du også gjøre ved å finne podkastartikler på fronten til aftenbladet.no, eller gå til aftenbladet.no/podkast Under ser du hvilke podkaster og lydserier Aftenbladet tilbyr. Det vil komme flere i tiden som kommer: Aftenbla-bla: Ukesaktuelt nyhetsmagasin med lause snipp. Programledere er Aftenbladets journalister Jan Zahl og Leif Tore Lindø. Med seg i studio har de kommentator Harald Birkevold og forfatter Janne Stigen Drangsholt. Publiseres hver uke. Alle episodene hører du her. Studio A: En podkast hvor Stig Nilssen og Kjetil Flygind følger alt som skjer i Viking tett, men også tar temperaturen på mye av det andre spennende som skjer i sportsregionen vår. Alle episodene hører du her. Det vi lever av: Næringslivspodkast som dekker viktige tema innenfor bransjene olje og gass, fornybar energi, maritime bransjer og havbruk. Programlederne Marie Misund Bringslid, Sigrid Haaland og Ola Myrset, E24-journalister i Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad, inviterer med seg eksperter og analytikere i studio. Alle episodene hører du her. Smellen: Gjort noe ekstremt dumt? Du er heldigvis ikke alene! Hver søndag serverer vi en historie om en som har gått skikkelig på smellen - og sammen med eksperter og folk ute på by'n prøver vi å lære av andres feil. Podkasten produseres av Byas-redaksjonen. Alle episodene hører du her. Podkastarkivet vårt: Debuten: I podkastserien «Debuten» stifter Aftenbla-bla nærmere bekjentskap med noen av våre mest kjente og kjære artister og forfattere – og hvordan det hele startet. Hør alle episodene: Fugellis resept: Er du ung og ikke vet helt hvordan du skal gå inn i voksenlivet? Per Fugelli (72) var forelsket i unge mennesker. Her får du hans åtte resepter om livet, selvstendighet og solidaritet. Alle episodene hører du her. Glassjenta: En reportasjeserie fra barnevernets univers. Natt til 12. august 2014 sender ei 15 år gammel jente en epost til Aftenbladet. Ida er isolert på en institusjon, og forteller en nesten utrolig historie om sitt drøye halvår under barnevernets omsorg. Reporter Thomas Ergo begynner å undersøke påstandene. I mellomtida tar Idas liv en dramatisk vending. Alle episodene hører du her. Forbudte stemmer: Gjennom fem episoder møter Aftenbladet forfattaren, tegneren, bloggeren, rapperen og journalisten som måtte flykte hjemmefra til en friby. Så besøker vi landene de måtte forlate. Alle episodene hører du her. Ein-to-fem!: Ein-to-fem! Her får du debatter, foredrag og samtaler om nyhetsbildet og journalistikk fra Stavanger Aftenblad. Podkasten er laget i Aftenbladets 125-årsjubileum. Alle episodene hører du her. Ting du burde visst - men ikke tør spørre om: Du kjenner sikkert følelsen: Alle andre vet det, bare ikke du. Og nå er det altfor seint – og altfor pinlig – å begynne å spørre selv. Fortvil ikke, Elin og Rolf i Aftenbladet gir deg svarene. Alle episodene hører du her.