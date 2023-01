Selv om Elsa Søllesvik, nå med artistnavnet Elsie Bay , bare er 26 år, så er hun veteran i musikkbransjen. Først som del av popsuksessen Elsa & Emilie, strømmet over 50 millioner ganger, deretter Spellemannsnominert for eget album – med musikk å høre i «Skam». Hun satser på låtskriving, og sto bak to av fjorårets MGP-bidrag – der hun stilte på scenen med det ene, «Death of Us», som kom på fjerdeplass. Også i år er hun låtskriver på to bidrag, der hun selv fremfører «Love You in a Dream».