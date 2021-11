Kjedelig film om spennende vin

Den nye dokumentarfilmen om champagne framstår i stor grad som en reklamefilm for de mest berømte champagnehusene, og forteller for lite om vinen det handler om.

Benediktinermunken Dom Pérignon regnes som den som «oppfant» champagne.

Dagens næringslivs vinjournalist Merete Bø har uttalt at hvis du kjenner igjen etiketten på en champagneflaske, bør du ikke kjøpe den. Denne spissformuleringen viser ikke først og fremst til at de kjente merkene er av dårligere kvalitet enn andre, men at de har så enorme markedsføringsbudsjetter at du får mer for pengene andre steder.

Det er sikkert ikke ment på den måten, men Frank Mannions dokumentarfilm om de berømte boblene understreker på mange måter poenget. Her får vi se rikelig med klipp fra arrangementer for de rike og berømte, hvor spesifikke merker er inne på sponsorsiden. Og det snakkes mye om hvor viktig det er for merkevaren å sponse store tv-sendinger og idrettsarrangementer og å vise igjen i storfilmer, for eksempel i James Bond-serien. Det er noen som betaler for at han drikker champagne av et spesifikt merke, og det neppe filmens produsent. Regningen går nok heller til de som kjøper den aktuelle vinen i vinbutikken.

For en interessert seer, føles det frustrerende at man så vidt er innom en del nøkkelfaktorer som gjør akkurat denne vinen er så spesiell. Også den historiske biten virker litt tilfeldig og slepphendt sammensatt, og inntrykket understrekes av at et kjent sitat fra den kjente munken Dom Pérignon – «jeg kan smake stjernene» – gjentas til det kjedsommelige. Filmen skjemmes også av enkelte sekvenser med dårlig lydkvalitet.

Filmen rundes av med en ganske lang passasje om britisk musserende vin og dens historie, og om hvordan folk i bransjen ser på dens mulighet til å konkurrere mot champagne (hint: det er ulike oppfatninger på hver side av den engelske kanal). Kanskje må vi forvente at en britisk film har en såpass tydelig slagside, men det er likevel vanskelig å forstå hvorfor man ikke i det minste vier bittelitt plass til andre distrikter som produserer musserende vin når man først var i gang.

Til slutt: Det hadde vært mye mer interessant å se hvordan folk «på golvet» jobber i denne bransjen, i stedet for å høre velregisserte og glatte intervjuer med formuende næringslivsledere i dyrt innredede omgivelser. Da kunne vi kanskje også fått et innblikk i hva som gjør smaken av champagne så spesiell, og ikke bare hvordan de største selskapene jobber med å markedsføre den.