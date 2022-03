Forfriskende om sex

Våger du å utlevere dine innerste, seksuelle fantasier?

Hedda Robertsen debuterte i 2008 med romanen «Skutt i filler av Mads Mikkelsen». Dette er hennes fjerde roman.

Nancy Øvrehus

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Hedda Robertsen: «Rom 66». 213 sider. Cappelen Damm.

«Rom 66» er Hedda Robertsens fjerde roman og føyer seg inn i en rekke av bøker hvor forfatteren tematiserer sex. Tidligere bøker har fått en litt blandet mottakelse, men denne gangen treffer Robertsen der hun skal.

En ung kvinnelig forfatter har bosatt seg i Oslo. Om morgenen møter hun en gift mann for å ha røff, uforpliktende sex, og om kvelden dater hun andre menn. Hun er ikke klar til å slå seg til ro, for hun er på leting etter noe annet, noe mer.

Hun drømmer om å gå i kloster, kanskje for å finne ut hva samfunnet forteller en at man må ha, men som man ikke trenger. Det som lokker, er lettelsen i det å underkaste seg. Til slutt har hun bare fått nok og reiser for å oppsøke et kloster i Frankrike. Tilfeldigheter fører henne imidlertid til et lite, slitt strandhotell. Her møter hun fire svært så forskjellige kvinner. Under stjernehimmelen en kveld deler de livshistoriene sine, en hendelse som bringer noe uventet med seg.

Jeg synes det er forfriskende å lese en bok som så tydelig har seksuelle elementer uten at romanen blir slibrig eller pornografisk. Det virker nesten som om det er en viktig agenda for forfatteren å skrive om sex uten å gjøre dette cheesy. Det handler både om å leve ut seksuelle fantasier og utlevere seg selv seksuelt. Naturlig nok beveger forfatteren seg på tynn is her, men jeg synes hun behersker dette godt. En annen ting som fascinerte meg, var at jeg underveis funderte en del på hvordan en roman som dette faktisk kan slutte. Men slutten ble helt riktig og kunne ikke vært annerledes.

Når det sagt, så må jeg legge til at historien periodevis blir litt for fragmentert for min del. Det deles en del drømmer, kanskje litt for mange til tider, og dette forstyrrer meg som leser litt.

Denne romanen er litt absurd, men forfatteren treffer en nerve og stiller en del viktige spørsmål, for eksempel om monogamiet i dagens samfunn. Det er en interessant og til tider intelligent bok om å finne seg selv seksuelt, men også som menneske.