Skambankt avlyser turné

Bandet mener den økonomiske risikoen er for høy og avlyser turneen med 16 spillesteder.

Skambankt har bestemt seg for å avlyse sin turné i Norge.

Leif Tore Lindø Journalist

Avlysningen ble klar da bandet la ut en melding på sin Facebook-side.

Kjære dere! Det er med tungt hjerte vi i dag må meddele at vi også kaster oss på den store bølgen med avlysninger og utsettelser av konserter i mars.

Det er for stor økonomisk risiko i det å gjennomføre. Vi hadde et håp om at det var god nok tid til å selge flere billetter etter gjenåpningen, men det ser ikke så bra ut. Vi er fortsatt i en pandemi med høye smittetall og det virker ikke som om folk flest er helt klare for konserter ennå. Konsertstedene vi snakker med melder at dette ikke kun gjelder for våre konserter, men for de aller fleste som skal ut på tur i mars/april.

Bandet har nettopp sluppet sitt tiende album, «Ti», og hadde planlagt en solid tur rundt i landet. I likhet med veldig mange andre artister har det blitt minimalt med spilling de siste to årene. Nå er landet åpnet opp igjen, og bortsett fra «hold deg hjemme når du er syk» er det i praksis ingen koronarestriksjoner igjen.

Sitter på gjerdet

Det betyr ikke at kulturlivet er friskmeldt. Som Aftenbladet tidligere har skrevet står ikke folk nødvendigvis og klorer på dørene til konsertarrangørene. En rekke konsertscener og kulturarrangører sliter fremdeles med dårlig billettsalg. Kultur- og likestillingsdepartementet har gitt kulturaktørene beskjed om at arrangementer som holdes etter 12. februar ikke vil motta stimuleringspenger.

Kulturminister Anette Trettebergstuen kunne tidligere denne uken legge fram en ny pakke med tiltak rettet mot populærmusikk-feltet.

30 mill. kroner til Norsk kulturfond

11 mill. kroner til Music Norway

10 mill. kroner til Fond for lyd og bilde

5 mill. kroner til Fond for utøvende kunstnere

3 mill. kroner til Danse- og teatersentrum

Det hjelper fint lite for band som Skambankt så lenge billettkjøpere i Volda, i Ålesund og i Trondheim blir sittende på gjerdet.

Vil ikke ende i gjeld

Skambankt skriver dette om sin avlysning:

En turné er hovedsakelig det som kompenserer oss for månedsvis med albumjobbing og holder oss i live mens den pågår. Den kompenserer plateselskapet for investeringer i album og betaler bookingselskapet for en stor jobb med å sette opp turneen. Vi har store utgifter med denne type turné og vi ønsker ikke å sette oss i gjeld.

Mange blir berørt. Vi føler med vårt kjære crew, Lüt (som har investert i flybilletter og gledet seg til å varme opp) busselskap, vår fantastiske booking, arrangører, lokalt crew og andre venue-ansatte.

Det kom dessverre ingen treffende støtteordninger for denne overgangsfasen, og vi sitter igjen med tapt inntekt, utgifter, skuffelse og tidenes antiklimaks.

For Skambankts del er neste siktemål høsten 2022. De skriver at de jobber med å flytte konserter fra mars/april til andre siden av sommeren.