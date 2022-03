Statsråd Kjersti Toppe er imponert over restaureringsarbeidet som gjøres på Domkirken i Stavanger. Her orienteres hun av arkitektene Per M. Schjelderup og Live Gram og prosjektleder Britta Goldberg. Ved siden av statsråden står varaordfører Dagny Sunnanå Hausken og Bjarne Kvadsheim.