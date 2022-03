Livet er et annet sted

BOK: Gode noveller om mennesker som står i skyggen av eller setter seg selv til side for andre.

Ebba Eiring har vokst opp i Bodø og Stavanger og er utdannet tekstforfatter. I 2021 utga hun ungdomsromanen «Alt er OK», og nå debuterer hun som voksenbokforfatter.

Sigmund Jensen Forfatter og litteraturkritiker

Ebba Eiring: «Ego». Noveller. 159 sider. Cappelen Damm.

Livet blir ikke alltid som man håper, heller ikke for flere av personene i Ebba Eirings (f. 1994) første novellesamling «Ego». Eiring, som har vokst opp i blant annet Stavanger, debuterte 2021 med ungdomsromanen «Alt er OK», om utvekslingsstudenten Oda.

I «Ego» møter vi mennesker av begge kjønn og alle aldre, i forskjellige livssituasjoner. På ulike måter har de tatt imot de slag som livet gir, i mange tilfeller går de på akkord med seg selv for å tekkes andre, som for eksempel i «Alle andre», der en andreklassegutt har en søster som er «annerledes» og slites mellom å være god storebror og kul kamerat. I en annen novelle har en lillesøster hele livet stått i skyggen av sin populære og vellykkede storebror, og i en tredje tekst er to venninner på tur til Østen da vennskapet slår sprekker.

I åpningsnovellen kjenner en ung mann på en tiltakende aggresjon etter at kjæresten forlot ham. Og i «Sur kjerring» vil Siv ha Martin for seg selv, men hans lille datter kommer hele tiden mellom dem. Her er mange fine observasjoner, men denne er nok ikke samlingens sterkeste kort. Til det minner den stedvis litt for mye om en problemformulering hos samlivsterapeuten.

Et høydepunkt er derimot teksten om den frilynte og frivole kosmopolitten Kaja, som uttaler samlingens essens: Jeg kan ikke leve for noen andre, i skarp kontrast til den grå musen av en A4-venninne hun har fått besøk av i Lisboa. Og i den fine og vemodige «Odel» formulerer en enkemann følgende melankolske erkjennelse: Man er alltid aleine, alle andre er bare en bonus.

Eiring skildrer disse personene og relasjonene innsiktsfullt og overbevisende, i stilsikkert komponerte noveller der hun anvender en slags flettverksteknikk som viser fram ikke bare utsnitt av tilværelsen, men omriss av hele liv. Følgelig er også slutten i de fleste novellene helt åpen. Fortellingen tar slutt i svevet, bildet fryses, for eksempel i en observasjon fra togvinduet av en gammel dame som plukker teblader i fjellsiden.

Eiring maner i det hele tatt fram mange slike fine bilder i leseren og minner oss også om hvor godt det kan være å drikke øl på stranden: Tankene føles som glitter i hodet.

Her er ellers mye mellom linjene og store tolkningsrom fra en språkbevisst forfatter som utvungent veksler mellom streit og radikalt bokmål, og dialekt, slang og engelsk om teksten krever det. Det skal bli spennende å følge Ebba Eiring i fortsettelsen.