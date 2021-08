En riddersaga utenom det vanlige

«The Green Knight» er en forfriskende merkelig og ofte veldig vakker film med elementer fra britisk folketro og sagnet om kong Arthur.

Dev Patel spiller hovedrollen som Sir Gawain.

Kine Hult Journalist

Skuespillere: Dev Patel, Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sean Harris. Sjanger: Drama / Fantasy / Horror. Regi: David Lowery. Nasjonalitet: USA / Irland / Canada. Aldersgrense: 12 år.



Selv i et åpenbart fantasiunivers som det regissør David Lowery tegner opp i denne filmen, mister man fort oversikten over hva som er virkelighet og hva som er våkne drømmer og mareritt. En tilsynelatende mangel på indre logikk forsterker denne følelsen, men om man klarer å legge til side trangen til å forstå og forklare, har man en fascinerende opplevelse i vente.

«The Green Knight» baserer seg på et dikt av ukjent forfatter fra 1300-tallet, og handler om den hakket mer kjente kong Arthurs nevø Gawain, strålende spilt av Dev Patel.

I denne versjonen av historien er Gawain en sorgløs unggutt som surfer på sine gunstige familieforbindelser og tar for seg av livets goder. Men en kveld inviteres han til sin aldrende onkels hoff, hvor de kjente ridderne sitter ved sitt runde bord og feirer jul. En mystisk, grønn skapning ankommer til hest. Han ser ut som en krysning av menneske og tre, og det utstedes en utfordring om å gå i kamp med vedkommende. I en kryssklipping forstår vi at Gawains mor, en mystisk trollkvinne, har hatt en finger med i spillet. Gawain tar oppgaven med å kjempe mot den uinnbydte gjesten, og forplikter seg samtidig til et nytt møte ett år fram i tid, hvor han også må ta imot de samme skadene han påfører sin motstander under deres første sammenstøt.

Alle som har hørt et eventyr og tre bør forstå at det neppe er lurt å inngå denne typen avtaler, spesielt ikke i omgivelser som dette, hvor de okkulte varsellampene lyser fra hver krok. Men Gawain, som den uformede guttungen han er, prøver å ta snarveien inn i riddernes sfærer. Sånt har det med å straffe seg, og ett år senere tvinges han ut på en reise som blir stadig mer surrealistisk, gjennom trolske landskap befolket av magiske dyr, forræderske banditter, vakre fristerinner og naturtro gjenferd. Langt der framme blinker det en mulig belønning av makt og ære.

Med stemningsfull musikk, dvelende bilder og en akkurat passelig mengde situasjonskomikk, skildres Gawains begivenhetsrike reise, både den ytre og den indre, hvorav sistnevnte er den viktigste. Som tidligere nevnt er det forholdsvis krevende å forstå hva som faktisk skjer og hva som bare foregår i hovedpersonens stadig mer forvirrede hode. Man kunne risikert å ramle over i parodien med et prosjekt som dette, men Lowerys stil er så særegen og stilsikker at det heldigvis ikke bikker over. I stedet blir det en forfriskende og original historie om å finne seg selv og den rette veien i livet.