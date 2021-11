Vondt og vakkert

Mastodon er krevende og tar tid, men de er verdt innsatsen.

Mastodon har laget et langt, tungt og flott album.

Leif Tore Lindø Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Mastodon: «Hushed & grim» (Warner)

Mastodon har vært lett å like (og ditto vanskelig å like for puritanere) fordi de tillater seg å buldre opp og ned alle stikkveier fra metalen. Dette gjør de utrolig godt, enten de besøker avkroker med progrock, den atmosfæriske og store streitingrocken eller hva det nå er.

De mister aldri seg selv eller sin grunntanke av syne, men de eksperimenterer litt. «Hushed & grim» er en tung, mørk og nesten overveldende sak, et album som kan slite deg ut.

Her er det mye – veldig mye – å høre på, masse detaljer, masse som skjer og ting både for hodet og mellomgulvet. Tekstuniverset er svart, men ikke håpløst. Her er riff ørene kan boltre seg i, sterke vokalprestasjoner, tungsinn og antydninger til lys.

Atlanta-kvartetten har laget enklere album tidligere. Denne utgivelsen må du jobbe litt med. Den satt ikke før etter et par runder, men det er godt investert tid.

Beste spor: «Pain with an anchor», «The beast», «Pushing the tide».