Besk brodd og mørk humor

Fremragende og fandenivoldsk om sosialpornografiske medier og livet på skyggesiden.

Sunniva Lye Axelsen kommer fra Stavanger og bor i Oslo. Hun debuterte i 2011 med romanen «Følge meg alle mine dager».

Sigmund Jensen Forfatter og litteraturkritiker

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Sunniva Lye Axelsen: «Invictus». Roman. 298 sider. Tiden.

Sunniva Lye Axelsens (f. 1980 i Stavanger) femte roman er i likhet med hennes andre utgivelser preget av besk brodd, mørk humor, eksistensiell dybde og samfunnskritisk alvor.

Romanen skildrer hverdagen til et ikke altfor fjernt samfunns absolutte bunnslam av pøbler, narkomane, voldskriminelle og alkoholikere, som fordeler seg over 12 etasjer i en trygdeblokk de kaller Slottet, og som sammen med tittelen «Invictus» (uovervinnelig) i seg selv skulle gi rike assosiasjoner og tolkningsrom. Denne drittgjengen har ingenting ute i samfunnet å gjøre.

Hverdagene går med til piller, øl og krangler, mot et bakteppe av klimakrise der hovedstaden er oversvømt, Stortinget er evakuert og velferdsstaten har gått i dass. Axelsen turnerer utvungent romanens ulike dimensjoner gjennom blikket til jeg-fortelleren og den selvoppnevnte vaktmesteren Hugo Nørve, en slags udugelig fetter av Narvestad i tv-serien «Borettslaget».

Han bor sammen med alkoholikerne i 12. etasje, men mener seg feilplassert og har gående en klagesak med kommunen. Han tenker en del på faren, som ikke tålte sprit. Han har et godt øye til sin meddranker Hanna, drømmer om et 55 netters cruise fra California til Australia og tilbringer ellers dagene med å holde orden og bekjempe et stadig tiltakende menneskelig og materielt forfall.

En dag ringer Helena fra Kringkastingshuset. Hun er programleder for den populære serien «Innsjekk», som handler om «hvor uredd og tolerant Helena er», og nå vil hun lage et program om Slottet. Axelsen har åpenbart ikke mye til overs for samtidens sosialpornografiske journalistikk og sender syrlige, satiriske, parodiske og kritiske stikk i alle mulige retninger, i et korthugd, billedrikt språk, med houellebecqs fandenivoldskhet, og med skarpe og kompromissløse observasjoner som omfatter mange av samtidens sentrale spørsmål.

Hvis man også har sansen for kullsvart og småkynisk humor, og ikke er så ømskinnet og lettkrenket, er dette riktig underholdende. Her er noen aldeles fabelaktige dialoger og ubetalelige skildringer av fulle folk og absurd ruslogikk. Men fremfor alt er det en roman om ensomhet og fortvilelse: Jeg husker ikke sist noen snakket til meg.

Mot slutten svinger pendelen over i det håpløst dystopiske, der beboerne bare venter på at Slottet skal rase sammen og at alt skal ta slutt, mens derimot Kringkastingshusets skjønne Helena venter på at Ellen skal dø, så hun kan filme seg selv med mobilkamera og snakke om hva hun føler.