Middels middelalder-metoo

Tre teite, usjarmerende menn, masse hester og tørrprat stjeler hele nerven fra Ridley Scotts fortelling om en heltemodig kvinne.

Marguerite (Jodie Comer) er det som på alle vis kommer best fra storfilmen «The Last Duel».

Leif Tore Lindø Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

«The Last Duel», amerikansk drama. Med: Matt Damon, Ben Affleck, Adam Driver, Jodie Comer. Regi: Ridley Scott. Aldersgrense: 15 år

Ridley Scott kan dette med historisk actiondrama. Eller, det skulle man i alle fall tro. Mannen bak blant annet «Gladiatoren» har gitt seg i kast med en sann historie.Det har ikke gått så veldig godt.

I 1386 ble den siste lovlige duellen avholdt i Frankrike. Hansken ble kastet, to menn kjempet til døden, og den som vant hadde rett, ifølge kongen og Gud. Et fransk firkantdrama var bakgrunnen, der en voldtekt, duellen, ære og menns selvfølelse står sentralt. Middelalder-metoo altså, laget så overtydelig og treigt at den godeste Ridley Scott (82) muligens har gjort dette for siste gang.

Før «The Last Duel» blir i nærheten av interessant, eller spennende, må vi gjennom halvannen time med menn på hester, bønder som gjeter fjærkre med lange pinner, gjørme, blod, menn som snakker om navn og ære foran peisen, en hel del sludd, dans og blokkfløytespill. Det skal ikke nære noen tvil – INGEN! – om at vi er i middelalderen. Her møter vi Jean de Carrogues (Matt Damon), en mann hvis hest langt overgår eierens karisma. Det sier ikke all verden om hesten. Hans venn og kommende erkefiende Jacques Le Gris (Adam Driver) har også denne melkekartong-auraen over seg, men de slår begge piker, vin og sang-greven Pierre d’Alençon (Ben Affleck). Han er kjedelig han! De tre mennene rir rundt og framfører stiv middelalderdialog, kriger litt her og der og forsvarer sin ære med gjespende engasjement.

Tre synsvinkler

Historien fortelles med «The Affair»-trikset. Først får vi «sannheten» fra ridder Jean de Carrogues’ perspektiv, så «sannheten»fra Jacques Le Gris og til slutt sannheten (uten anførselstegn) fra Jeans kone, Marguerite (Jodie Comer), som langt på vei redder denne filmen. Små, men viktige nyanser skiller fortellingene.

Comer er tilbakeholden god, har all sympatien og er den historien kretser rundt. Hennes historie er vond på alle mulige metoo-måter. Overgrepet, skammen, snakket, følgene, hvem vil tro på henne, offentlig ydmykelse og den ensomme kampen for sannheten. I hennes tredjedel av filmen er det bare kostymene, hestene og blokkfløytes popularitet som skiller den fra vår tid.

Matt Damon har en enormt stilig hockeysveis. Stort mer byr han ikke på i denne filmen.

Intensjonen er god her. Filmen forteller om det som var, og det som er, og viser på insisterende vis at veldig lite egentlig har skjedd på 7–800 år. Problemet er at det ikke blir veldig god film av det. Ja, den er flott laget og flott filmet og alt det der. Ridley Scott og Disney sparer ikke på noe. De øser på med blodsprut, hester og store slott. Filmen ser ut som en million dollar i minuttet, men alt flotteriet går på bekostning av folkene, som vi aldri kommer helt innpå.

Halvannen time sløst bort

Ridley Scott bruker brorparten av tiden på å bygge og slapt forklare egoene til ridderne og for lite tid på å følge kvinnen det handler om, hvis poenget var å fortelle hennes historie. Alternativet er å peise på med en «Gladiator»-historie fra middelalderen. Ridley Scott velger begge deler halvveis, og det fungerer middels godt.

Adam Driver er en av mange menn som kommer nokså dårlig fra «The Last Duel».

Det snakkes, trues og hyttes med neven og sverdet. Alt skal inn med teskje. Det tar kverken på spenningen, på folkene som er med og gjør at to og en halv time føles som veeeldig lenge.

Den avsluttende duellen er stilig, det skal sies. Her smeller det virkelig, og den siste timen, når Marguerite får overta fra de naudå av noen menn hun omgir seg med, er god. Men før denne oppturen har mange hester tråkket i mye gjørme. Mange menn har hyttet med neven for å forsvare egoet sitt, mye kammerspill og stiv dialog er framført foran peisen og en hel del blokkfløytespill er gjennomført. I finalen må Marguerite gjennom alle de kjente og urettferdige tingene et metoo-offer i vår tid må gjennom. Den delen er sterk, men hastig fortalt, fordi brorparten av tiden ble brukte opp på ... uinteressante menn! What else is new?