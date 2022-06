Urpremiere for Pilt-Ola – Ryfylkes største kjendis

Espen Hatleskog, Ole Alexander Mæland og Kalle Stokka er blant de 35 som er på utendørsscenen i «Spelet om Pilt-Ola».

Han gikk til Finnmark for å hente reinsdyr, han prøvde å gå til Amerika og han var Ryfylkes største kjendis på 1800-tallet. Livet til Pilt-Ola er perfekt for et spel.

