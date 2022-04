Hestehode foran

Veldig hyggelig gjenhør med Röyksopp.

Svein Berge og Torbjørn Brundtland er tilbake med et konseptalbum.

Leif Tore Lindø Journalist

Röyksopp: «Profound mysteries» (Warner)

Nei, de ga seg ikke i 2014. Röyksopp er tilbake med mer musikk, som varslet, et småfilosofisk konseptalbum omgitt av «artifacts», «visualizers» og what not. Her er mye «greier», men la oss konsentrere oss om musikken, for den er god.

Röyksopp ligger et hestehode, tidvis en hel hest, foran noen av sine elektroniske artsfrender. De er mer interessante på alle vis, fra selve lyden via komponeringen og oppbyggingen til vokalistene og dukkingen av de fleste klisjeene. Elektronikaen de lager, inneholder kraft, ideer, melodier og kløkt. Dette er house med mange rom, bygget på et sterkt fundament, med god takhøyde. Hipp hurra for det!

Ikke alt på «Profound mysteries» er rene innertiere, men du kan finne en god del her du kan fortape deg i. «This time, this place» er åtte deilige, atmosfæriske diskominutter. «If you want me» med Susanne Sundfør er rolig, mektig og dramatisk.

Et kjekt gjenhør med to av sjangerens beste menn.

Beste spor: «If you want me», «This time, this place», «Impossible».