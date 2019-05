Skal lage serie om TV-stjernene i eliteskole-skandalen

Kanskje var det unngåelig, skriver nettstedet The Hollywood Reporter, som var første ute med å omtale TV-serieplanene, skriver Aftenposten.

For skandalen ved de amerikanske eliteskolene har det meste, inkludert flere Hollywood-kjendiser og næringslivstopper på tiltalebenken.

Det var FBI som avslørte den omfattende saken tidligere i år. 33 foreldre har betalt opptil millionbeløp for å få barna sine inn på eliteuniversiteter som Yale, Georgetown og Stanford.

Saken fikk stor oppmerksomhet, ikke minst fordi TV-stjernene Lori Loughlin og Felicity Huffman var involvert. Andre kjente navn, i alle fall blant amerikanerne, er Loughlins mann, motedesigner Mossimo Giannulli og investor Bill McGlashan.

Serie basert på kommende bok

Nå har produksjonsselskapet Annapurna sikret seg rettighetene til å lage TV-serie av hele historien. Serien skal basere seg på den kommende boken Accepted av Wall Street Journal-journalistene Melissa Korn og Jennifer Levitz.

Det er D.V. DeVincentis som skal gjøre om boken til TV-serie. Tidligere har han blant annet skrevet manuset til filmen High Fidelity basert på Nick Hornbys roman, og er manusforfatter i begge sesongene av true crime-serien American Crime Story.

Det er ikke bestemt hvor serien skal sendes.

Jordan Strauss / AP / NTB scanpix

Flere innrømmer juks

Den virkelige saken fikk kodenavnet «Operation Varsity Blues».

De store beløpene skal ha gått til et firma ved navnet «The Key», som kamuflerte betalingene som gaver via en falsk veldedig organisasjon.

Jukset skjedde på flere måter. Noen betalte trenere ved universitetene for å godkjenne søkere som idrettsutøvere, til tross for at de ikke var aktive innen idrett. Andre betalte for hjelp til å gjennomføre opptaksprøver, eller å motta spørsmålene på forhånd.

Tilsammen er 50 personer, inkludert ansatte ved universitetene, siktet i saken. En del av foreldrene har allerede erklært seg skyldig.

Felicity Huffman, best kjent fra TV-serien Frustrerte fruer, har innrømmet juks, ifølge The Guardian.

Avisen skriver at Netflix har utsatt en film med Huffman i en av hovedrollene etter at hun innrømmet skyld. Huffman skal ha betalt 15.000 dollar, eller drøye 130.000 kroner, for at en annen person tok opptaksprøven på vegne av datteren hennes.

Richard Shotwell / AP / NTB scanpix

Mistet filmroller

Lori Loughlin, kjent fra TV-serien Under samme tak har erklært seg ikke skyldig. Hun og ektemannen er i tillegg til bedrageri tiltalt for hvitvasking, og skal ha betalt så mye som 500.000 dollar for å få sin datter inn på University of Southern California.

Skuespilleren mistet flere roller i filminnspillinger hos TV-kanalen Hallmark etter at saken ble kjent, og får heller ikke være med i neste sesong av Netflix-serien A fuller house, ifølge CNN.