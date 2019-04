1 2 3 4 5 6

Ingvild Solstad-Nøis: Eid. Roman. 197 sider. Forlaget Oktober.

I «Eid» av Ingvild Solstad-Nøis har den nyskilte og på terskelen til middelaldrende jeg-fortelleren begynt et nytt liv i byen sammen med tenåringsdatteren Alida. Eid har høye mål, krav og forventninger til seg selv, datteren og det nye livet hun ser for seg at de to skal leve, men det er ofte en betydelig avstand mellom ideal og realiteter.

Et sted sies det at «et liv uten drømmer er som en hage uten blomster», og et annet sted at «kjernen i all omsorg er en eller annen form for selvutslettelse». Eid er sykmeldt fra en doktorgradsavhandling hun holder på med og har gått til samtaleterapi, men nå vil hun gjerne utgjøre en positiv forskjell i det nye nabolaget.

I et enkelt, presist og ladet språk tegner forfatteren et skarpt og stilsikkert portrett av en kvinne som er opptatt av at alt er på stell, men også fremstår nevrotisk selvkritisk og overfortolkende.

Selv om hennes analytiske tilnærming også åpner for filosofiske innsikter, med spor av f.eks. Levinas og «den annens humanisme», og kloke refleksjoner omkring forholdet mor-datter, er det liten tvil om at hennes «forsøk på å skape varme i hjemmet minnet om amatørteater». Ønsket om å vinne innpass får henne til å rette noen i overkant ivrige fremstøt mot en familie i nabolaget.

Alt ved henne oppleves i grunnen litt overdrevent. Hun er litt for ivrig, litt for pågående og anstrenger seg alltid litt for mye. Når forholdet mellom Alida og nabojenta også viser seg å være noe tettere enn antatt, utsettes Eid nærmest for en heksejakt, og da hennes dager etterhvert «begynner å ligne på de søvnløse nettene», og etter en håpløst pinlig skype-samtale med eksmannen, får leseren virkelig sympati med henne, der hun sitter og ser på gamle filmopptak av sin avdøde far og den siste filmsnutten fra den siste ferien da de fremdeles var en familie: «tenn et lys for de døde som går i deg».

Forfatteren får fint fram dobbeltheten i Eid, fasaden som slår sprekker, det hun har mistet på veien og tapserkjennelsen, og skaper et nyansert og fasettert bilde av en kompleks kvinne, som til tross for sine svakheter også viser stor styrke: «skjør som et strå og staut som et fjell».

Slutten er uavklart og åpen, men mye taler for at tragedien rammer, og vi ser i Eid et ensomt menneske som vil vel, men som også minner om Tor Jonssons linjer: «Å stå åleine midt i ei verd så grenselaust rik, er som å leva livet i lag med sitt eige lik».