Ukens anbefalte sanger

Etter fjorårets album «Frykten for å leva», er General Forsamling tilbake med en single.

General Forsamling er Børre Bratland fra Varhaug. Foto: Oliver Hohlbrugger

Geir Flatøe Journalist

– I mine yngre år da mine jevnaldrende hørte på Roxette og Bryan Adams, hadde jeg en svakhet for Ivar Medaas. I disse koronatider dukket denne svakheten opp igjen, sier Børre Bratland.

Som General Forsamling tar han derfor for seg Medaas-slageren «Eg hadde ein gong ein båt», en tradisjonell melodi fra Bahamas som Beach Boys framførte som «Sloop John B».

Bratland benytter seg av Herbjørn Sørebøs oversettelse av Cornelis Vreesvijk antikrigs-tekst fra 1966. Dermed er dette en sang som har gått gjennom mange ledd. På tide at den ble løftet fram igjen, mener General Forsamling.

«Æg hadde en gong en båd» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify. Hør også listen med over 100 høstsanger.

Her er listen

Æg hadde en gong en båd – General Forsamling

Ta meg hjem – Audun Skanke

Steady rolling – Diana DeMuth

My right wing friend – Will Kimbrough

All the best debts – Fever Dolls

Sleepers – Cool Sounds

Company town – Rodney Rice

Propery – Tim Heidecker

Olivia – Dirk Powell

Love comes in waves – Andy Bell

We the visionary – Fred Locks & Dia Warrior

Guess again – Jeff Tweedy

Noe med Emmylou – John Olav Hovde

What you gonna do – Bastille & Graham Coxon

If there’s a fire – Tom Roger Thu

Doctor – Sløtface

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.