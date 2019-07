Kjærlighet før dommedag

1 2 3 4 5 6

Mats Strandberg: Slutten. Roman. 528 sider. Oversatt av Bjørn Alex Herrman. Kagge Forlag.

Dette er gjort før: Et forsøk på å dikte fram hvordan mennesker vil oppføre seg hvis de vet at verden går under på et bestemt tidspunkt. De tror det ikke. De frykter det ikke. De vet. Fordi en komet treffer jorden akkurat kl. 04.12. den 16. september.

Ja, det er gjort før. Det meste er jo, skal vi være ærlige, gjort før. Men Mats Strandberg gjør det godt. Han bruker ideen sin til å tegne et mangfoldig miljø av hovedsakelig unge mennesker - mennesker som ifølge munnhellet har hele livet foran seg, men som selvsagt teller ned dager og minutter, slik som alle andre.

Boken har to fortellere. Lucinda skriver en slags logg til en mulig leser en gang i en fjern framtid, fra en fjern sivilisasjon som kanskje finnes. Hun beskriver hverdager og angst, og prøver å gjøre seg forstått. Simon forteller også i jeg-form, men mer rett på, uten omveier til andre planeter. Hans historie kunne formmessig vært en hvilken som helst jeg-beretning om et ungt liv.

Selvsagt tvinnes disse trådene sammen i et tenåringskaos av intriger og bekymring, forelskelser og skuffelser, svik og hjertesmerte. Og her ligger kanskje det som løfter «Slutten» over mange dystopier: Forfatteren lar personene utvikle seg i ulike, og troverdige retninger. Noen blir rene hedonister; de søker enhver tilgjengelig nytelse her og nå fordi det likevel ikke finnes noen morgendag. Andre søker seg til sekter som forkynner frelse fra kometen. Og midt mellom disse lever menneskene, unge og voksne, som er dypt fortvilte over det som skje, men likevel insisterer på å beholde en verdighet, mennesker som stilt mot veggen leter etter - og kanskje finner - en kjærlighet som gjør øyeblikkene større enn seg selv, øyeblikk som rommer både tro og håp, hvor absurd det enn måtte høres ut.

Slik blir «Slutten» en framtidsfabel, en rå skildring av en kultur på nedtur, en slags miljøkatastrofeadvarsel, og en underlig nær og varm historie om mennesker som elsker.

Ingen innvendinger?

Jo. Selv om andre anmeldere som forlaget skyver foran boken, sier at dette er en bok «man sluker til alt er over», er den i lengste laget. Nei, forresten. Den er altfor lang. Minst 100 sider for lang.