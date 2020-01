John Grant-konsert utsolgt på 40 sekunder!

Kretsrekord i kjapt billettsalg?

Foto: Jon Ingemundsen

Leif Tore Lindø Journalist

– Det tok 40 sekunder!

Det melder Eirik Gurandsrud ved Jærmuseet, som trolig har satt en slags kretsrekord i hurtigsalg av konsertbilletter.

John Grant er et stort navn, og det var en stor overraskelse da det ble kjent at han skal spille på Tungenes fyr, et lokale som tar 80 personer.

Da billettene ble lagt ut for salg i dag, fredag, tok det altså 40 sekunder før alt var solgt. Og for ordens skyld: Konserten kommer ikke til å bli flyttet til et større lokale, selv om interessen har vist seg å være stor.

John Grant spiller også i Oslo, på Sentrum Scene, torsdag 30. april. I skrivende stund er det billetter igjen til denne konserten.

Eirik Gurandsrud, innehaver av den uoffisielle hurtigsalgrekorden, minner også om at det kommer flere fine navn til Tungenes fyr.

– Vi har et godt program i vår, i tillegg til John Grant, minner Gurandsrud om, og lister opp de andre konserter på fyret:

30.01: Susanna og David Wallumrød

19.03: Ida Jenshus

02.04: Building Instrument

16.04: Gjertruds sigøynerorkester & Elias Akselsen

01.05: John Grant

28.05: Jon Fosse – Eg er vinden

