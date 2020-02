MGP-sjef: Uaktuelt med ny avstemning

Tone Damli tar bladet fra munnen etter MGP-fadesen lørdag kveld. «Eg er berre så «steikandes forbanna» skriver hun på Instagram.

På Damlis Instagram letter hun søndag på hjertet over den skandaliserte Grand Prix-finalen.

«Eg er berre så «steikandes forbanna» på måten dette blei gjort på! Slik eg har forstått det er 30 personar som har bestemt utfallet av konkurransen, og dette FØR vi sto på scena i finalen. Det vil altså sei at det vi artistane presterte i finalen ikkje hadde ein SKIT å sei. All jobb opp mot finalen, promotering, øving og forberedelsar... Det føles urettferdig! Eg meinar at NRK med eit så stort arrangement burde hatt ein bedre og tydeligare plan b.»

Hun skriver videre i innlegget at hun er fornøyd med egen innsats og vil takke alle som har støttet henne. Hun berømmer også vinneren Ulrikke Brandstorp, og mener hun var er en verdig MGP-vinner.

«Eg har heilt sidan låten hennas blei slept tenkt at ho kunne stikke av med seieren! Ho kjemme til å representere Norge på ein fantastisk måte!»

MGP-sjef Stig Karlsen sier at det er uaktuelt med ny stemmegivning etter at en jury på 30 personer stemte fram hvilke fire artister som gikk videre i MGP-finalen. Foto: Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Uaktuelt med ny avstemming

Det er helt uaktuelt med ny stemmegivning etter stemmekrøll under Melodi Grand Prix-finalen, ifølge prosjektleder Stig Karlsen for Melodi Grand Prix.

Han møtte pressen dagen derpå MGP-finalen, hvor stemmekrøll førte til at en jury på 30 mennesker stemte fram de fire finalistene, uten å ha sett showet.

Stemmene deres var sendt inn på forhånd og baserte seg på studioinnspillingene til hver av låtene, og ikke på liveshowet, skriver Aftenposten.

– Dette var en jury som var satt opp for en ekstrem situasjon, hvis det utenkelige skulle skje, og det skjedde, sier prosjektleder Stig Karlsen for MGP til Dagbladet.

Til tross for at folk ikke fikk stemt fram sine favoritter under sendingen, er det uaktuelt å gjennomføre en ny avstemning.

Folket og juryen overens

– Stemmene vi har fått fra folket er i tråd med det juryen har gitt, sier Karlsen.

Ifølge Karlsen var juryen valgt ut redaksjonelt ut ifra et par kriterier. Den besto av privatpersoner i ulik alder, fra hele landet. Ingen av dem har bindinger til tv- eller musikkbransjen.

Han understreker at vinneren av årets MGP-finale, Ulrikke Brandstorp, har vært storfavoritt hele veien.

– Jeg tror Ulrikke tar seieren i Rotterdam, sier Karlsen.

Systemet brøt sammen

Den vanlige måten å stemme på gjennom telefonlinjen var i år erstattet med en stemmefunksjon på NRK.no. Nytt av året var at seerne kunne sende inn emojis etter hvert, som indikerte hvilke følelser de hadde rundt låtene. Den store pågangen førte imidlertid til at nettsiden brøt sammen.

Dermed var det en folkejury på 30 mennesker som avgjorde hvilke fire artister som gikk videre av de totalt ti finalistene. Etter dette ble folkets stemmer igjen tatt med i beregningen.

NRK mottok over 700.000 stemmer i den siste runden.

– Vi må evaluere dette på alle plan og vurdere om backup-juryen skal være enda sterkere neste år, sier prosjektleder Stig Karlsen.

