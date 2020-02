Morten Abel og Ingenting til Jærnåttå

Jærnåttå har sikret seg to nye stemningsskapere til årets festival: Morten Abel og Ingenting.

Morten Abel skal åpne lørdagen på Jærnåttå. Foto: Pål Christensen

– Når vi booker til Jærnåttå lytter vi til publikum. Morten Abel og Ingenting er uten tvil de artistene flest har ønsket seg tilbake på Jærnåttå, sier bookingansvarlig Kjetil Njærheim i en pressemelding.

– De er også blant artistene som har skapt mest liv og allsang på Bryne Torg de siste årene. Derfor er vi veldig fornøyd med å ha sikret oss begge tilbake nå i 2020.

Festivalen Jærnåttå ble startet i 1993 og er en av de størst og lengstlevende musikkfestivalene på Vestlandet. I år arrangeres festivalen 22.- 23. mai, som vanlig på Bryne Torg. Her skal Ingenting spille på fredagen, mens Abel starter showet på lørdagen.

– Morten Abel sin katalog er imponerende, og han er i tillegg travel i studio med sin tredje plate på norsk. Vi håper inderlig at en av låtene fra det nye albumet er ferdig nok til at han vil holde en urpremiere på noe av dette under Jærnåttå. Vi skal i alle falle gi beskjed til Morten om at vi har veldig lyst til å høre de nye låtene i tillegg til hits fra de siste tiårene, sier Njærheim.

Ingenting er booket til Jærnåttå, denne gangen til den store scenen. Foto: Pål Christensen

Og for Ingentings vedkommende skal Jærnåttå rette opp en aldri så liten feil fra noen år tilbake.

– Helt siden vi for noen år siden gjorde feilen å sette Ingenting på B-scenen har publikum gjort det helt klinkende klart at de aldri mer skal spille noe annet sted enn hovedscenen. Med Ingenting ønsker vi velkommen tilbake til ekte Sandnes-rock, svette, røyk og pils!

– Når vi booker til Jærnåttå vil vi ha en miks av nye artister, etablerte artister, lokale artister og nasjonale artister. Men det aller viktigste er at artistene vi booker skaper Jærnåttå-stemning på Bryne Torg, sier festivalsjef Christian Stabel, som melder om godt billettsalg og flere ess i ermet som blir offentliggjort senere.

Fra før er Ina Wroldsen og D.D.E lansert til fredagen. Julie Bergan og Stage Dolls er lansert til lørdagen.

Publisert: Publisert: 24. februar 2020 16:17