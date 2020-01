John Grant til Tungenes fyr

Kritikerfavoritt John Grant er vanligvis en mann for store anledninger og store saler. Nå kommer han til Tungenes fyr for å spille for en oppsiktsvekkende liten forsamling.

John Grant kommer til Tungenes fyr 1. mai. Foto: Jon Ingemundsen

«Fantastisk», skrev Aftenbladet sist John Grant spilte i Stavanger, og trillet en sekser. Amerikaneren har vært bosatt på Island de siste årene, og platene hans er blant det faste inventaret når årets beste skal kåres. Særlig den britiske pressen, The Guardian, NME, Mojo og andre publikasjoner, har lagt sin elsk på Grant.

Han startet som vokalist i bandet The Czars før han begynte på en suksessrik solokarriere i 2010. Debutalbumet «Queen of Denmark» ga ham et navn, og senere utgivelser han etablert ham som en virkelig størrelse.

Grant spiller som regel på store scener, men 1. mai går besøkettil noe helt i andre enden av skalaen. På Tungenes fyr, med plass til drøye 50 mann, kommer Grant til å opptre i en duo, og levere låter fra hele karrieren.

