Ukens anbefalte sanger

Madlas pønkalibi er på vei med en ny plate.

Prikkedöden er Fredrik Brimsø og trommis Eivinn Arctander.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I fjor ga Prikkedöden oss «Ska du ha hjertebank?», og nå følger de opp med et nytt album i mars. Siden sist er trioen redusert til frontfigur Fredrik Brimsø og trommis Eivinn Arctander. Sistnevnte ble akkurat innlemmet i Oslo Ess også. På konserter vil venner steppe inn på gitar, inntil en fast er funnet.

Første singel fra den kommende platen får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Ti tusen timer – Prikkedöden

Broken boy – Cage the Elephant & Iggy Pop

Natta er ein svevnlaus veg – Jarle Obrestad

Dancing on the sofa – Vegard & Ivar Band

Desperation’s girl – Jessie James

More – Sorry

The in crowd – Marshall Crenshaw

You don’t wanna hear it – Ron Sexsmith

Dispossessions – Algiers

Kate’s not here – Girl in red

So much love – Nada Surf

Oh so sweat – Gordon Lightfoot

Back in the corner – Scott & Charlene’s Wedding

Don’t let me die in Waco – Croy and the Boys

Teach me tonight – James Taylor

When the Lord – Susanne Sundfør

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.

Publisert: Publisert: 31. januar 2020 12:29

Mest lest akkurat nå