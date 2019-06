Den deilige lyden av Detroit-gitarer

1 2 3 4 5 6

The Raconteurs: «Help us stranger» (Third Man/Pias)

Jack White og Brendon Benson har vært for travle på hvert sitt hold til å ta vare på det vellykkede sideprosjektet, men nå er de gjenforent med Patrick Keeler og Jack Lawrence. Om noe, er The Raconteurs skarpere i kanten, hardere i grepet og hissigere på strengene enn før.

Garasjerock møter countrysoul møter elektrisk blues møter Beatles-pop møter Led Zeppelin-driv møter Marc Bolan-glam og så videre.

I'm Detroit born and raised, synges det med hevet hode i åpningen «Bored and razed» – om hun som var California bored and razed. Tittelkuttet er like tøft. Når de så tillater seg balladen «Only child», gjør de opp for det i det påfølgende takraset «Don’t bother me».

De unner seg å lage psykedelisk skramlerock av Donovans «Hey Gyp (Dig the slowness)», mens resten av skrevet av White og Benson sammen.

Låtene er gode, produksjon leken og ikke minst: Gitarene er herlige.

Beste spor: «Bored and razed», «Help us stranger», «Only child», «Shine the light on me», «Now that you’re gone».