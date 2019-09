1 2 3 4 5 6

Girl in red: «Beginnings» (AWAL)

Den første ep-en fra Girl in red kom på slutten av fjoråret. Nå har 20 år gamle Marie Ulven samlet fem nye sanger på «Chapter 2», som sammen med «Chapter 1» utgis på vinylen «Beginnings».

De første sangene fra jenterommet i Horten spredte seg raskt ut i verden og endte med at New York Times plasserte «I wanna be your girlfriend» på fjorårets liste over beste låter. Den fortjener det, og poppønken i «Bad idea» fra ep nummer to er ikke noe dårligere.

I begynnelsen vakte det oppsikt at Ulven alias Girl in red sang om jentekjærester, men etter hvert som kvalitetslåt fulgte kvalitetslåt handlet det heldigvis mer om at pop-Norge har noe stort på gang. Dette er gjør-det-selv snekret sammen av en med et usedvanlig øre for hva som lyder bra.

Gitaren på «Say anything» har en herlig australsk sommerlyd, et land hun skal innom på en lang turné som starter i USA og kommer til Tou scene 13. desember.

Beste spor: «I wanna be your girlfriend», «Say anything», «Girls», «Dead girl in the pool», «Bad idea».