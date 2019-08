Hardt og mørkt på Bryne i helgen

Festivalen har i 2019 flere lokale band på scenen i Bryne Mølle, heter det i en pressemelding fra festivalen som arrangeres fredag og lørdag. Men det blir også besøk fra England, Spania og Sverige.

Audrey Horn er hovedband lørdag. Bandet fra Bergen har de siste årene spilt mye i Europa. Supergruppa har medlemmer fra Enslaved, Sahg og Gorgoroth og vant spellemannprisen i 2005.

The Unguided fra Sverige har nettopp avsluttet en lengre Europa- og Japan-turné. Bandet har tidligere spilt på Folken i Stavanger.

Ellers på lørdag spiller Eyes Wide Open fra Sverige, Motto Peppetuo fra Barcelona i Spania, samt Duckwalk Chuck og Slask.

Fredagen blir som tidligere viet hyllester av rockehelter. Brynerocken hyller Kiss med å hente Snog fra London - kledd i fulle Kiss-kostymer og utstyrt med alle Kiss-hitene fra 70- og 80-tallet. Eller så skal storheter som Helloween, Rage Against The Machine, Black Sabbath og Metallice hylles av bandene Halloween, Rage O`Holics, Sabbath in Black og Hammer of Justice.