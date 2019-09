På liv og død

1 2 3 4 5 6

Robert Seethaler: Jordet. Roman. 195 sider oversatt av Ute Neumann. Press.

Østerrikeren Robert Seethaler (1966) regnes blant de fornemste tyskspråklige forfattere. Norske lesere har alt kunnet fryde seg over romanene «Et helt liv» og «Tobakkshandleren». Med høstens «Jordet», også den til norsk ved Ute Neumann, skriver han seg inn en utgammel tradisjon når han lar de døde føre ordet.

«Jordet» er det folkelige navnet på det fiktive småstedet Paulstadts gravplass. Når boka er til ende og Seethaler sånn sett har referert hva et trettitals avdøde velger å meddele fra sine graver («hvis man bare ligger helt stille, gjør det ikke vondt heller»), har han samtidig oppnådd å skape et flimrende samlebilde av en hel liten by, for den enkelte kan ikke gjerne snakke om seg og sitt uten å referere til andre.

Hvert kapittel har navn etter den personen som ytrer seg. Det kan være Hanna Heim, som minnes, der hun ligger og skal dø, hvordan en mann for femti år siden strøk den forkrøpla hånda hennes første dag de møttes som kolleger på lærerværelset. «Da jeg døde, satt du hos meg og holdt hånda mi. Jeg fikk ikke sove.» Eller det kan være presten, fader Hoberg, som går bananas og setter fyr på sin egen kirke. Eller den vantro muslim med frukt og grønt-butikken, Navid al-Bakry. Mens lokaljournalisten hevder at «Livet er en smakssak.»

Slik kunne stykke etter stykke ramses opp, hvert og ett en lesefryd i seg selv, enten det er på et dusin sider, på bare én side (som mesterlige «Kurt Kobielski» - «og sånn ble det») eller består av et eneste ord. Til sammen danner de den mosaikken som er menneskenes sammenvevde liv, alt annet enn spektakulært, men fullt av hverdagenes dramaer, der hver dag ikke bare har nok med sin møye, men der møyen har sin egen verdi fordi den nå utgjør livet.

Grunntonen i «Jordet» er resignert og vibrerer med «en slett ikke ubehagelig følelse av resignasjon», punktert av Sophie Breyers forbitrede ettordstekst: «Idioter.» Det underliggende budskapet kan også leses i det hundre år gamle poetiske mesterverket «Spoon River-antologien» av Edgar Lee Masters, et forbilde for Seethalers prosatekst, og som også gir den sitt motto. Som jeg husker det, står det et sted hos den eldste av de to: «Det tar liv å elske livet.»