Hun skildrer tragediene uten filter

Sterk outlaw-country fra en 34-åring som har vært med på mer enn de fleste.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Jaime Wyatt forsøker å holde seg på rett kjøl. Foto: Magdalena Wosinska

Geir Flatøe Journalist

Jaime Wyatt: «Neon cross» (New West)

Jaime Wyatt reiste som tenåring til Los Angeles for å slå gjennom. Hun endte isteden som heroinbruker, og 21 år gammel sonte hun åtte måneder for å ha ranet sin egen dealer.

Deretter holdt hun seg edru i sju år, før hun sto fram som lesbisk og splintret ekteskapet. Alkoholen tok over. «By your side» ble skrevet etter at faren døde og hennes beste venn tok en overdose, mens hun selv var for full til å være der for dem.

«Rattlesnake girl» handler om å godta sin legning, mens «Sweet mess» er en nydelig åpning på platen der tittelkuttet «Neon cross» fort kan bli stående som flaggskipet for den nå Nashville-bosatte 34-åringen.

Produsent Shooter Jennings, sønn av Waylon, er med på hulkelåten «Hurt so bad», og hans mor Jessi Colter synger på feministiske «Just a woman».

Wyatt leverer en sterk plate og er visstnok rusfri nå, men tragediene fortsetter. Neil Casal er med på gitar, munnspill og elpiano, noe av det siste han gjorde før han tok livet av seg.

Beste spor: «Sweet mess», «Neon cross», «Make something outta me», «Mercy».