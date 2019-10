– Viktig og riktig å reise til bokmessen i Frankfurt

I år er Norge æresgjest ved verdens største bokmesse, Frankfurter buchmesse. Satsingen koster 53 millioner kroner, 30 av disse kommer fra staten. I tillegg kommer private midler på 13 millioner fra bokbransjen og stiftelser. 500 bøker er oversatt til tysk, og hovedmålet er å få norske forfatterskap ut i verden.

Stavanger-stand

Friby-nettverket ICORN er blant dem som skal ha stand på bokmessa. Onsdag 16. oktober skal både Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø og kulturminister Trine Skei Grande stå for den offisielle åpningen.

Stavanger og Rogaland stiller med en stor delegasjon, og mye kretser rundt nettopp Friby-nettverket ICORN.

Aftenblad-journalister med bok

Sølvberget har det internasjonale sekretariatet for ICORN-nettverket, der over 70 byer huser forfulgte forfattere og kulturarbeidere. Under slagordet «Safe Not Silent (trygg, ikke stille)» har ICORN en 30 kvadratmeter stor stand i en av messehallene i Frankfurt. Her skal 25 arrangementer gjennomføres fra onsdag til søndag. Blant disse er lanseringen av boka «Forbidden Voices» (Forbodne stemmer), skrevet av Aftenblad-journalistene Jan Zahl and Finn Våga. De har møtt seks personer i ICORN-nettverket. I en artikkelserie besøkte de både hjemstedet, og den byen de flyktet til, for å finne ut hvorfor noen mennesker risikerer livet for å skrive.

Forbudte stemmer - Stavanger Aftenblad

Kristian Jacobsen

Friby-framvisning

Kontigenten fra Sølvberget teller åtte personer. Disse representerer Sølvberget, Kiellandsenteret, Kapittel og Icorn. Sistnevnte har tre av sine egne folk på plass. I tillegg er det åtte forfattere med i programmet til Sølvberget/Icorn.

– Friby-prosjektet er det sentrale for oss. Tre personer fra Icorn kan ikke gjennomføre dette omfattende programmet alene, så en stor del av vår jobb er å bemanne denne standen og avvikle programpostene, sier Anne Torill Stensberg, bibliotek- og kulturhussjef på Sølvberget.

Bokmessa handler også om å knytte kontakter, og å promotere Stavanger, Sølvberget og aktiviteter på huset.

– Vi skal for eksempel lansere tema for neste års Kapittel-festival. Hele vår tilstedeværelse kretser rundt ytringsfrihetsaspektet i litteraturen, med utgangspunkt i Icorn. Friby-prosjektet har vokst, vi har nettopp tegnet en ny tiårsavtale, og det trengs flere byer som kan ta imot forfattere og kulturarbeidere som trenger beskyttelse. Da er Frankfurt er godt sted å vise fram disse viktige stemmene, sier Stensberg.

– Det er både viktig å riktig av oss å reise, sier hun.

Flere fra Stavanger

KåKå Kverulantkatedralen har folk i Frankfurt, blant andre forfatter (og politiker) Mímir Kristjánsson. En håndfull politikere fra Stavanger skal til bokmessa. Ordføreren er nevnt, og i tillegg reiser Hilde Karlsen (styreleder på Sølvberget), Anne Kristin Bruns (nestleder i styret på Sølvberget), Annamaria Gutierrez (avtroppende leder for kommunalstyret for kultur og idrett), Terje Rønnevik (Utvalgsmedlem kommunalstyret for kultur og idrett).

Den norske rekorden i Frankfurt er det trolig Oppland fylke som har. NRK skriver at 17 byråkrater og sju politikere fra Oppland reiser til Frankfurt. For ordens skyld: Ingen av dem er forfattere, og Oppland fylke er en av hovedsponsorene for den norske paviljongen.

Michael Probst / AP

Fakta: Hvem, hva, hvor? Frankfurter buchmesse: Bokmessen i Frankfurt er verdens største bokmesse, og årlig deltar mer enn 7000 utstillere. Mye av litteraturen som blir oversatt til norsk kjøpes inn her. Nesten 300.000 besøker bokmessen over fem dager, og kampen om oppmerksomheten fra over 10.000 journalister, bloggere og agenter er stor. Norge er hovedland på messen i år. ICORN: The International Cities of Refuge Network (ICORN) er en uavhengig organisasjon av byer og regioner som tilbyr beskyttelse til forfattere og artister på flukt, jobber for ytringsfrihet, demokratiske verdier og internasjonal solidaritet. Organisasjonen har hovedsete på Sølvberget i Stavanger.

Norge er gjesteland

Som gjesteland får Norge presentere litteratur og kultur på en egen paviljong på 2300 kvadratmeter. Gjestelandstatusen har Norge i et helt år. Hele 2019 skal Norge ha et omfattende kulturelt og litterært program flere steder i Tyskland, de andre tyskspråklige landene og i flere andre land.

I tillegg til litteratur, bøker og forfattere promoteres andre kunstformer. Arrangementene skal vise «bredden av norsk kultur, natur, historie og samfunn og vil blant annet innebære utstillinger, opplesninger, konserter, scenekunst og seminarer», heter det i presentasjonen til NORLA (Norwegian Literature Abroad).

Frankfurter buchmesse har et omfattende program for kunst, musikk og film. Som en del av kulturprogrammet har en kvartett fra Stavanger symfoniorkester, pluss fire i støttemannskapet, tatt turen til Frankfurt.

– Musikerne våre skal ha konserter sammen med Icorn-forfattere, sier kommunikasjonssjef i Stavanger Symfoniorkester, Cecilie Christ, som er en av dem som reiser.

For forfatterne

– For meg er Frankfurt først og fremst en bokmesse. Det betyr at vi skal gjøre det vi kan for å legge til rette for at forfattere skal lykkes. Vår oppgave som kommune er å bidra til å utvikle bransjen. Det handler om strukturelle ting, men også om helt konkrete ting som å øke salget av bøker fra rogalandsforfattere. Der har vi et internasjonalt potensial som messer av denne typen kan bidra til å forløse, sier Stavangers kultursjef Arnfinn Bjerkestrand, som ikke tror på noen quick fix.

Pål Christensen

– Å markere seg på en bokmesse er én av mange veier til målet. En utfordring med disse turene, som jeg ønsker mer kunnskap om, er hvordan vi tar vare på kontakter, nettverk og det andre vi tar med oss hjem. Får vi noe ut av det? Jeg tror vi gjør det, og jeg tror forfatterne får noe igjen. Det er tross alt dem dette først og fremst handler om, sier Bjerkestrand.

Årets Stavangerkunstner, forfatter Kristin Auestad Danielsen, er blant dem som har fått støtte fra kommunen til å reise til Frankfurt. I direkte støtte har Stavanger kommune totalt bevilget 385.000 kroner i reisestøtte, til utstilling og stand og utgivelser.