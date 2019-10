Finanskrisen lærer halvnaken kvinne å svindle

Hustlers

Sjanger: Drama. Skuespillere: Jennifer Lopez, Lili Reinhart, Constance Wu, Cardi B, Julia Stiles. Regi: Lorene Scafaria. USA, 2019. Lengde: 1 t. 50 min. Aldersgrense: 12 år.

1 2 3 4 5 6

Med jevne mellomrom leser vi nyheter om menn som har opplevd å våkne med utvisket hukommelse og dundrende hodepine, bare for å oppdage at de har tømt kredittkortet noe så aldeles på strippeklubb kvelden i forveien, uten å være helt klar over det selv.

«Hustlers» forteller denne historien fra svindlernes perspektiv, med en oppsiktsvekkende god Jennifer Lopez i en av de sentrale rollene.

Som med så mange andre historier som virker for galne til å være sanne, baserer denne seg på virkelige hendelser, skildret i en artikkel i New York Magazine i 2015. Regissør Lorene Scafaria bruker også intervjusituasjonen som fortellerteknikk, hvor den tidligere stripperen og svindleren Destiny (Constance Wu) forteller en reporter om hva hun har vært med på.

Finanskrisen rammer

Men i all hovedsak skildres hendelsene kronologisk. Destiny jobber som stripper på en fancy klubb på Manhattan, men arbeidsforholdene er vanskelige og hun sliter med å skrape sammen nok penger til å forsørge seg selv og sin gamle bestemor. Dette endrer seg når hun blir venner med den vakre og dyktige Ramona (Jennifer Lopez), en stripper som kan alle triksene for å få rike menn til å åpne lommebøkene på vidt gap. I noen gode år håver de inn, og skrur opp forbruket slik at det tilsvarer inntekten og vel så det. Når så finanskrisen rammer i 2008, er fallet hardt, også for de som har jobbet med å danse for finansakrobatene på Wall Street. I stedet for å nedskalere og innrette seg i en virkelighet med lavere inntekter, starter Destiny og Ramona sin egen bigeskjeft, hvor de doper ned rike menn og tapper kredittkortene deres. Det går veldig bra en stund, og vi må igjennom ganske mange temmelig repeterende scener før vendepunktet kommer.

Kynisme og fornedring

Filmen er spekket med scener som viser fram de mer billedskjønne sidene av strippebransjen, men Scafaria går også bak podiet og viser hvordan bransjens iboende kynisme har en tendens til å ramme kvinnene hardest, spesielt når økonomien blir trangere og veien til prostitusjon og ytterligere fornedrelse blir stadig kortere. Det er i denne desperate situasjonen at hovedpersonene bestemmer seg for at de heller vil være den som utnytter enn den som blir utnyttet.

På et tidspunkt sier journalisten som intervjuer Destiny at hun ikke klarer å føle at det de gjorde var så veldig galt. Vel, henne om det. Regissøren gjør en god jobb med å tillegge sine antiheltinner menneskelige sider og viser at de bryr seg om familie og venner, men det virker ikke som om hun prøver å renvaske dem. Og det er vel strengt tatt ikke så veldig uvanlig å hevde at kriminelle også kan vise omsorg for familiene sine. Så når Ramona argumenterer for at hun bare stjeler fra folk som har stjålet fra andre, framstår det mest av alt som et litt fåfengt forsøk på å bortforklare at hun selv er nøyaktig samme ulla.