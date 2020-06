Dramatisk frå Algerie

FILM: Velspelt og overtydeleg om unge kvinner som vil vera frie mens ekstremistane vil ha dei i hijab.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Nedjma drøymer om å bli motedesignar. Men kleda hennar harmonerer dårleg med dei militante islamistiske gruppenes tankar om korleis jenter skal kle seg.

Jan Zahl Kulturjournalist

Papicha – kampen for frihet

Originaltittel: Sjanger: Drama. Regi: Mounia Meddour. Med: Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda, Yasin Houicha, Zahra Manel Doumandji, Marwan Zeghbib. Nasjonalitet: Algerie, 2019. Aldersgrense: 12 år. Lengde: 1 t. 47 min.

I 1992 skjedde noko i Algerie som sidan skulle bli eit dilemma for studentar av statsvitskap: Muslimske fundamentalistar – som ville avskaffa demokratiet og innføra islamsk lovgjeving i Algerie – vann valet. Dette fekk hæren og styresmaktene til å gripa inn og stoppa andre valomgang. Dei verna demokratiet gjennom å avvisa eit demokratisk val og gjera eit slags kupp.

Viktigare enn konsekvensane for det statsvitskaplege pensum, var det at hendingane skulle føra til ein mange år lang borgarkrig i det nordafrikanske landet. Militante islamistiske grupper stod for ei rekke terrorhandlingar i kampen for ein islamsk stat.

I «Papicha – kampen for frihet» er me komne til 1997. Nedjma (Lyna Khoudri) – også kalla Papicha, slang for «kul jente» – er 18 år og studerer fransk på universitetet. Nattetid lurer ho og venninna seg ut på nattklubb, der dei tek mål av kroppane og sel sexy kjolar til andre unge jenter på dametoalettet. Nedjma sin store pasjon er nemleg å designa kjolar.

Jentene er liberale, viljesterke, sterke og smarte. Dei skjuler ikkje håret bak ein hijab – sjølv om dei tørkar vekk sminka og tek av seg kjolen før dei lurer seg inn på universitetet igjen når sola er på veg opp.

Men samtidig aukar terroråtaka rundt dei. Andre kvinner, i svarte heildekkande klede stormar inn på universitetet og vil ha jentene til å dekka kroppane sine. På veggane i byen – og så på universitetet – dukkar det opp plakatar der islamistane ber jentene dekka seg til, «elles vil me gjera det», som det står. Og rundt universitetet blir det bygd ein mur. For å halda universitetsjentene inne, som i eit fengsel? Eller for å halda ekstremistane ute, som i ein fristad?

Khoudri er glitrande god som Nedjma, og samspelet med venninnene fungerer veldig godt. Du trur på desse jentene. Du heiar på dei. Sett med liberale, vestlege auge er det veldig lett å sympatisera med dei – og tilsvarande ha antipati mot dei mørke, religiøse, undertrykkande og valdelege kreftene som breier seg stadig lenger inn i det algeriske samfunnet.

Men akkurat her ligg kanskje også noko av filmens svakheit: Det blir litt for overtydeleg både kva som skjer og kva me skal føla. Plakatane av heildekkande svarte klede kontrastert mot Nedjmas haute couture og planlagde moteshow blir openberr. Korleis fargane, perlene og glitteret i butikken der Nedjma kjøper stoffa sine blir erstatta av grå og svarte hijabar.

Kamera ligg tett på dei unge jentene og ansikta deira. Det filmatiske uttrykket er flott å sjå på. Spenninga aukar jamt utover i filmen. Det dramatiske høgdepunktet er likevel ikkje truverdig og skjedde heller ikkje – sjølv om ein del av filmen er basert på verkelege hendingar og regissør Mounia Meddous opplevingar som ung kvinne i Algerie på 1990-talet.

Filmar blir ofte skulda for å mangla sterke, mangefasetterte og interessante kvinneroller. I denne filmen finn du mange av dei. Her er det dei få mennene som er med som står fram som eindimensjonale og enkle.