Tragisk gruveulykke er blitt til sterke sanger

5. april 2010 eksploderte støvet i en kullgruve i Raleigh i West Virginia.

Steve Earle, nummer fire fra venstre, og backingbandet The Dukes. Foto: Jacob Blickenstaff

Geir Flatøe Journalist

Steve Earle & The Dukes: «Ghost of West Virginia» (New West/Border)

29 gruvearbeidere ble drept, den største gruveulykken i USA på 40 år. Etterforskningen avslørte hundrevis av brudd på sikkerhetsreglene.

Jessica Blank og Erik Jensen kontaktet Earle med tanke på å lage et teaterstykke om ulykken, der Earle kommenterer handlingen med sanger. Blant dem finner vi «It’s about blood», der han leser opp navnene på de omkomne. Eleanor Masterson som vokalist på vakre «If I could see your face again» er ikke mindre gripende.

65 år gamle Steve Earle er fra Virginia. Foto: Jacob Blickenstaff

Det handler om tøffe forhold, dårlig lønn og høy risiko, men som Earle slår fast i «Black lunge»: Half a life is better than nothin' at all.

Like før bandet gikk i studioet, døde The Dukes-bassist Kelley Looney. Erstatter er Jeff Hill fra Chris Robinson Brotherhood.

Sangene er blitt Earles 20. studioalbum og blant hans beste. Ingen fordømmelse av kullkraft eller politisk tilhørighet, bare sterke, tidløse sanger om mennesker.

Beste spor: «The mine», «Time is never on our side», «If I could see your face again».