Dette er årets julesingler

Problemet med å ta for seg julesingler er hvor man skal stoppe.

Vi har i hvert fall forsøkt å få med oss et godt knippe av de norske, pluss en del av de internasjonale. Listen blir oppdatert når nye ting krever sin plass.

Du vil finne disse julelåtene og enda noen til på Aftenbladets liste over julesanger fra 2019 på Spotify. Enkelte vil også få innpass på listen over de mer enn 500 beste julesangene gjennom tidene.

Levi Henriksen: «Bare frelsesarmeen vet (hvordan jeg har det i desember)»

Årets pris for beste Pogues-etterlikning går til Levi Henriksen, og han legger ikke skjul på det. Etter 30 år som plateartist var det på tide at 55-åringen fra Kongsvinger kom med en skikkelig julesang. Mer, takk!

Trio Dallas: «Sweet little Jesus boy»

Fjorårets julesingel fra stavangertrioen Janne Hagen, Inge Engelsvold og Tormod Eikill ble inngangen til et år med nye sanger hver måned. Her velger de en sang gjort kjent av Mahalia Jackson. Følsom stemme, glassklart piano og varm gitar blir til sammen en førsteklasses julesang.

DeLillos & No. 4: «Juletrær, nysnø og Jesus»

Sangen høres ut som om den kommer rett ut av en julekalender på NRK. Mer folkelig enn dette blir det ikke, og etter alle sommerlåtene var det på høy tid med en rendyrket julelåt fra Frogner-kanten.

Birri: «This year»

Birri er Brita Skare Malvik fra Nordmøre som slapp debutalbumet «Ten years» i år. Derfra er det plukket ut en julesingel med varsomt pianospill, varm stemme og stigende stemning. Fin sang, og Birri er et navn verd å merke seg.

Det Pene Bæn: «Ud å kjøba dadler»

Det gynger herlig når stavangerbandet trår i gang sangen om å kjøpe dadler. Jula nevnes ikke, men når kjøper man ellers dadler? Hvis da noen fortsatt gjør det? Kanskje de som kjøper fiken.

Ingrid Kjosavik: «Hellig e din gutt»

Pianoet ledsager Ingrid Kjosavik når hun tar for seg juleevangeliet i en sang skrevet av Kristin Minde. Underveis viser hun hva stemmen er god for, fra det varsomme til det som krever full kontroll.

Reinsdyret Rudolf: «Julas wakreste eventyr»

Nissegjengen fra Sola kulturhus har alliert seg med Tore Pang, Ingrid Rusten og flere andre og markerer årets forestilling med reinsdyrdans. Herlig video, så se den.

Sandra Lyng: «Julefantasi»

Det hører med til jula å huske på dem som ikke har det så godt, og i år tar Sandra Lyng på seg oppgaven. Greit nok, uten at den store empatien vekkes i meg.

Herborg Kråkevik: «Gled deg – Juleroser»

Det er gått fem år siden juleheftet «Juleroser» ble gjenopplivd med Herborg Kråkevik som redaktør, og det mener hun er verd en sang. Vi får blåserlyd, masse strykere og barnesang. Velment, men overkill.

Tix: «Brosjan Jesus»

Akkurat da jeg trodde at Andreas «Tix» Haukeland ikke kunne bli mer plagsom, kommer han med ompapop om bestevennen fra Betlehem. Hei hå, nok nå.

Hege Bjerk: «Hellige natt»

Hege Bjerk har en flott stemme, som hun her bruker på den mest tidløse av alle julesanger. Det hadde vært fint å høre henne med en egenlaget julesang, men «Silent night» på jærsk får bli en god nummer to. Flott at hun tar den hjem til seg selv.

Hilma Nikolaisen: «White season blue»

Hilma Nikolaisen har med hell prøvd seg på julesingler før, og hun kaller årets bidrag en oppfølgende kommentar til «Merrily merrily» fra 2017. Dert handler om å savne noen, og hun har en stemme som skapt for vemodige julesanger. La oss for hennes skyld likevel håpe på en lystigere setting neste gang.

Øystein Hegvik: «Home for Christmas»

Idol-vinneren fra 2018 forsøker seg på en norsk juleslager. Maria Menas «Home for Christmas» får en intim pianotolkning, og bakgrunnen er Hegviks første jul uten bestemor. Sunget med følelse.

Beate S. Lech & Kim Rysstad: «Ljos»

Dagen etter at Beate S. Lech røyk ut av årets «Stjernekamp» på NRK, begynte hun å skrive nye sanger. Den første viste seg å bli en julesang, og Stjernekamp-konkurrent Kim Rysstad ble duettpartner. En varm sang om lys i mørketiden, flott sunget.

Emma: «Det er jul»

Lillesøsteren til Marcus og Martinus følger opp fjorårets «Engler i sne». Emma Gunnarsen fra Trofors i Nordland er bare 11 år, men er langt mer dreven nå enn for et år siden. Det er synd, for sjarmen forsvant på veien.

Astmatisk Gapskratt: «Juleverksted»

Pønkere feirer også jul, i hvert fall ganske mange av dem. Bandet fra Steinkjer klarer også å flette inn en viss julefølelse. De hevder å ha flere julesanger på repertoaret, men dette er første gang de tar med en inn i studio. Det kan de godt gjenta.

No. 4: «Et nytt år»

No. 4 begynner å få en bra rekke med julesingler bak seg. Denne gang ser Oslo-trioen et lite stykke lenger fram, mot det nye året som skal komme. Søt sang, men ikke like umiddelbar som julesangene deres.

Eva Weel Skram: «Falle til ro»

Sjå heile verda falle til ro, kanskje det e det som vi trenge no, synger Eva Weel Skram. Lett å si, verre å gjøre. Juleønsket hennes er i hvert fall vel ment, og det skal mye til for at denne sangen ikke før eller senere oppføres i NRK med piano i forgrunnen og strykere og fullt kor bak. Her snakker vi kvelden før kvelden-mat.

Ane Brun: «The First Day of Christmas»

Ane Brun har lagd en julesang av den typen som ikke høres ut som en julesang. Det finnes ganske mange av dem, og hun synger mykt og vakkert med akustisk gitar og strykere om å være alene hjemme i jula. Året har vært fælt, men det er håp om at et bedre vil følge.

Hanne Kolstø: «Heime»

Ifølge Hanne Kolstø vil enhver låtskriver i løpet av karrieren garantert skrive minst én låt om å lengte hjem. Dette er hennes, og stedet hun lenger til i jula er Sykkulven. Sangen er en fin miks av det rolige det mer oppjagede; myk og tøff på samme tid.

Pust: «Ei rosa e utsprunge»

Vokalensemblet Pust ga ut juleplaten «Julero» i 2011 og er på vei med ny neste år. «Ei rosa e utsprunge» bygger på en tysk melodi fra 1400-tallet, og det finnes en grunn til at den har overlevd så lenge. Trenger du å puste ut i jula, er Pust tingen.

Yoggi Yoghurtsson & Kalmars Boss Band: «Tjugondag Knut»

Et spor fra april-albumet «Båten har sjunkit», passende utgitt som single på denne tiden av året. Med alle julesanger som er lagd, var det på høy tid at 20. dag jul, eller 20. dag Knut oppkalt etter helgenen Knut, fikk sin egen sang. Noen holder på 13. dag, men 20. dag er i hvert fall siste frist for å få jula ut. Frisk rotrock fra våre venner i Skåne.

Lukas Graham: «Here (for Christmas)»

En sang som handler om Grahams avdøde barndomsvenn William og om hvordan jula vil føles uten ham. Et følsomt tema som mange vil kjenne seg igjen i, men som drukner i listepoplyd.

Jonas Brothers: «Like it’s Christmas»

Med Disney Channel i ryggen solgte Jonas Brothers noen millioner plater, men tok pause fra 2013 og fram til i år. Nå er deres første julelåt her med kunstig snø, plastikkgran og munter håndklapping. Er vi sikker på at det er mennesker som har lagd denne?

Tracyanne & Danny: «Santa, don't say no»

Tracyanne Campbell fra Camera Obscura har slått seg sammen med Danny Coughlan fra Crybaby, og debutalbumet kom i fjor. Nå har gått i studio for å lage en julesang til et samlealbum som markerer 25. årsjubileet til plateselskapet Merge. Nydelig sang, særlig når stemmene møter hverandre. En sang som vokser.

Alessia Cara: «Make it to Christmas»

Kanadiske Alessia Cara har lagd sin første julesang, der popen balanseres brukbart opp mot julefølelsen. Klokkeklang, koring og kjærestetrøbbel.

Kate Rusby: «B.B.B.B»

Kate Rusby, the Barnsley Nightingale, er et stort navn på den engelske folk-scenen. «B.B.B.B.» er en single fra årets julealbum «Holly Head», en sang om Barnsley-helten Big Brave Bill. Rusby forteller videre på historien og ender med en familie på fire B-er for Bill, Beryl, Belinda og Bob.

Bonny Light Horseman: «Jane Jane»

Anais Mitchell har dannet en trio med Josh Kaufman (The National, Hiss Golden Messenger) og Eric D. Johnson (Fruit Bats). De startet opp i fjor, og singel nummer tre er en flott versjon av en gammel, amerikansk folkesang med budskap om det lille barnet i Betlehem.

Green Day: «Xmas time of year»

Green Day er i gang med et nytt album, og underveis har de tatt seg tid til en døyt to minutter lang julesang. Tilbakelent tøft med julefølelse og gitarsolo. Singlen blir den siste med gitarist Jason White, som videre nøyer seg med sin rolle som turnémusiker for poppønkerne fra East bay i California.

Sting & Shaggy: «Silent night (Christmas is coming)»

Det finnes julesingler du aldri så ville komme. Eller i det hele tatt hadde håpet på. Sting møter Shaggy i en reggaeversjon av «Silent night», ikke spesielt fint sunget. «Christmas is coming»-delen av sangen er bedre, men ikke nok.

Cats In Space: «My kind of Christmas»

Retrorockerne fra Horsham i West Sussex kommer med en julesang-presang til deg som vokste opp med julesangene til Queen, Slade og Roy Wood. Herlig 70-tallsfølelse.

Skaar: «It’s Christmas after all»

Bergensbandet Skaar kommer med en stillferdig pianosang om at det er tross alt er jul. Den er hentet fra lydsporet til Netflix-serien «Home for Christmas».

Oh Wonder: «This Christmas»

Vakker duett fra London-duoen Oh Wonder med Anthony West Josephine Vander Gucht. De går under merkelappen alternativ pop og har to album bak seg. Vel verd å merke seg.