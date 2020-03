Blodfattig bloddoping-film

«Bloodshoot» er ikke tåpelig nok til å bli morsom, og buklander i stedet mellom alle stoler.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Vin Diesel spiller en bloddopet tegneseriehelt i «Bloodshot».

Kine Hult Journalist

Bloodshot

Sjanger: Action/Fantasy/Drama/Sci-fi. Skuespillere: Vin Diesel, Eiza González, Toby Kebbell, Sam Heughan. Regi: Dave Wilson. Varighet: 109 minutter. Nasjonalitet: USA. Aldersgrense: 12 år. Filmen skulle hatt kinopremiere 13. mars, men er nå i stedet tilgjengelig som leiefilm hos blant andre Viaplay, Google Play, SF Anytime og Canal Digital.

Det er godt mulig at de har rett, de som mener at det ikke finnes flere originale ideer, og at all film og litteratur er en eller annen form for resirkulering av det andre har gjort tidligere. Men det finnes likevel gode og dårlige måter å resirkulere på. «Bloodshot» hører definitivt til i sistnevnte kategori.

Filmen, som er basert på en tegneserie, starter som en streit actionfilm av det godt overdrevne slaget: Vin Diesel spiller den amerikanske elitesoldaten Ray, som nok en gang har overlistet de onde og dumme fiendene og reddet dagen for USA. Han gjenforenes med sin vakre kone i en pittoresk by på Amalfi-kysten, men det varer ikke lenge før den idylliske tilværelsen blir revet i stykker.

Superkrefter og hukommelsestap

I neste scene våkner vår helt som en sterkt modifisert superorganisme med hukommelsestap. Et avansert medisinsk tech-firma har byttet ut de ordinære blodcellene hans med en mystisk væske, som har gitt ham både superkrefter og evnen til rask selvheling. Han kan bli truffet av en trailer det ene øyeblikket, for så å lappes sammen igjen og gå videre som om ingenting hadde skjedd i det neste. Den visuelle linken til den nyeste «Terminator»-filmen er åpenbar, og ett av mange eksempler på denne filmens uelegante klipp og lim-konsept.

Etter hvert viser det seg at firmaet som har gitt vår helt disse kreftene kontrollerer mer enn hans halvdigitaliserte kropp. Det har også overtatt spakene i hjernen hans, med full mulighet til å slette og legge til minner. Regissør Dave Wilson retter en tydelig og dirrende pekefinger mot de som måtte tenke at det er greit å tukle med naturen på denne måten. Det slås med andre ord inn en og annen åpen dør her, men det er for så vidt ikke så overraskende, når man ser på helheten.

Verken spennende eller tankevekkende

Problemet er først og fremst at dette ikke er en type film som innbyr til de store filosofiske diskusjonene. Her har man prøvd å kombinere hjernedød, spektakulær action med dypsindige tanker om hvor langt det er moralsk riktig å gå for å tjene penger/vinne krigen/modifisere mennesker, men regissøren får ikke til noen av delene.

«Bloodshot» er ikke spesielt spennende, ikke spesielt tankevekkende, og man har på ingen måte lyktes med å skape troverdige rollefigurer som det er mulig å føle noe for. Hvis man vil se tullete action med Vin Diesel kan man like godt hente fram en av de mange «Fast & Furious»-filmene. Og hvis man har lyst til å gruble over hva som kan skje når maskinene inntar menneskehjernene, er «Matrix» og «Inception» langt bedre valg. Denne varianten, derimot, er verken fugl eller fisk, men en samling blåkopier av bedre filmer, sauset sammen til en uinspirert røre.