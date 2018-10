I ukens utgave av podkasten Aftenbla-bla diskuterer vi bompenger for el-biler, Joshua French og bråket i KrF.

Sandnes-ordfører Stanley Wirak får full støtte fra Aftenblad-kommentator Harald Birkevold i sin kamp for å få bombetaling fra el-biler. Og dersom Wirak ikke får viljen sin, vil da et samferdselsprosjekt til over 20 milliarder kollapse?

KrF i Rogaland valgte Erna foran Jonas. Debatt-redaktør Solveig Grødem Sandelson beskriver stemningen på møtet der rå makt ble brukt, og er kristne gode eller dårlige til å være uenige?

Leif Tore Lindø har brukt uka til å se film om Joshua French - og høre foredraget til Joshua French, og Jan Zahl lurer på om menn som har gjort feil i livet aldri skal få en ny sjanse.

