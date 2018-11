Beatles og Bjerkreim på ungdommens kammermusikkfestival

Norwegian Youth Chamber Music Festival (NYCMF) er en festival der kjente artister og unge musikere fra hele Europa opptrer i forskjellige kombinasjoner. Dette er de unge musikernes kammermusikkfestival, og deltakerne har blant annet bevist sine evner i nasjonale og internasjonale konkurranser.

Festivalen ønsker å nå ut til offentligheten med nye konsepter og på nye arenaer. Årets utgave av festivalen startet med konsert på Torghuset på Jørpeland der musikerne framførte Beatles-sanger i klassisk format.

De neste dagene skal det spilles alt fra Grieg på Orre til Brahms på Ålgård. Lørdag kveld har de også urfremføring på et helt nytt verk, «Music for Screen», skrevet av Ragnar Bjerkreim, komponisten som feirer 30 år som komponist.

Her er programmet for de neste dagene på festivalen:

7. november kl. 19.00

Bodil Victoria Arnesen, Enrique Lapaz, Luke Hsu, Laurens Weinhold, Jian Ren, Elena Cotrone, Ion Storojenco og musikere fra Klepp kulturskole: Grieg og romantisk musikk i Friluftshuset på Orre.

9. november kl. 19.00

NYCMF, Pahr-Iversen og Roalkvam til Bru - bilder, poesi, musikk, Bru kulturbruk 44/4. Tormund Blikra Vea, Enrique Lapaz, Nordisk strykekvartett, Goedele Taveirne og Luke Hsu.

10. november kl. 18.00

Festkonsert med alle utøvere og urframførelse av «Music for Screen» av Ragnar Bjerkreim. Solist Laurens Weinhold, konsertmester Jian Ren, Festivalorkester under ledelse av Aleksander Zemtsov, domkantor Igor Sarajishvili, Stavanger kulturskolens Ungdomskor og Juniorkor under ledelse av Kjersti Bjørk Bru. Josef Zachariassen, klaver.

11. november kl. 19.00

Isa Katharina Gericke, Marianna Abrahamyan, Enrique Lapaz, Laurens Weinhold, Elena Cotrone, Jian Ren, Ion Storojenco, Xiaoti Guo, Musikk av Brahms, J.S Bach, Ernest Chausson og Frédéric Chopin, Ålgård Kirke

12. november kl. 18.00

Bodil Victoria Arnesen, Izabela Lovisková (sopraner), Ivan Sarajishvili (cembalo), Laurens Weinhold (fiolin), nordisk strykekvartett. Gunnar Roalkvam, diktlesing. I atelieret til Kjell Pahr-Iversen i Hillevågsveien 24.

12. november kl. 19.30

Bokprat med Mona Levin. Musikalsk innslag, Daniil Zemtsov, Ion Storjenco og Marianna Abrahamyan. I Frida Hansens Hus i Hillevåg.