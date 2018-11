Dette ser du på teateret i vår

– Jeg har fått spørsmålet mange ganger, sa påtroppende teatersjef Glenn André Kaada da han la fram sitt første program for en teatersesong.

Kaada overtar jobber som teatersjef etter Arne Nøst ved nyttår.

– Har jeg en programerklæring? En kunstnerisk visjon? Kan jeg gi et tegn på smaken min? Svaret på det er at jeg vil forfølge Rogaland Teaters tradisjon om at alle skal finne noe de vil ha, og at vi skal gi dem noe de ikke visste de ville ha.

Nøsts siste forestilling: En triumf!

Kaada sa videre at teateret skal ta vare på kulturtradisjoner, men også speile, kommentere og utfordre samtiden.

– Vi lever i en merkelig tid der det på den ene siden er en feministisk revolusjon. På den andre siden velges stadig flere sterke menn, men et helt annet verdigrunnlag, til å styre land, sa Kaada, og minnet om at den som ikke kjenner historien er dømt til å gjenta den.

Så introduserte han det som trolig blir vårens publikumsmagnet: «Cabaret».

– I februar kan vi ønske willkommen, bienvenue, welcome til det Berlin anno 1930, sa Kaada, før Mareike Wang og resten av skuespillerne tok over showet.

STIG HÅVARD DIRDAL

Bergmann og Pang!

I «Cabaret» er det sydende liv, lyst, latter og begjær danner bakgrunnen for en lidenskapelig kjærlighetshistorie i skyggen av fascisme og jødehat. Nazistenes fremmarsj og ferden mot undergangen kaster dog sin mørke skygge over kjærligheten og vi blir vitne til den gradvise overgangen fra lystig sensualisme til en langt mer bastant takt.

Sterke menn og sprø politikk er også bakteppet i «Pang», en forestilling som blander det absurd komiske, det dypt tankevekkende og rablende galskap.

Nina Ellen Ødegård og Anders Dale skal spille i Ingmar Bergmans «Scener fra et ekteskap» som får premiere på Hovedscenen 30 april.

STIG HÅVARD DIRDAL

Repriser og fortsettelser

«Trollmannen fra Oz» starter sesongen 2019. Hakk i hæl følger Helga Gruen, som er tilbake med to ekstraforestillinger av monologen «Dritt//La Merda» på Hovedscenen i januar. Ekstraforestillinger blir det også når Statsteatret er tilbake med sin 80-tallsforestilling «1980 Aker brygge». Senere på året blir det gjensyn med Tore Renbergs «3. august 1964». Torbjørn Eriksen og Else Kåss Furuseth gjester teateret med sine respektive forestillinger «Den bortkomne faderen» av Garborg og «Gratulerer!». Arne Nøsts versjon av «Pan» gjør også et comeback i vår.

I slutten av januar blir det premiere på krimhistorien DNA, som er blodig alvor og en tragisk komedie der gruppepress, sosiale nettverk og ungdommenes egne holdninger blir strukket og tøyd. Denne spilles av Ungdomsteatret.

Espen Hana skal stå alene på scenen når han går løs på «Alle fantastiske ting», historien om den lille gutten på 7 år som er etterlatt på sykehusets venteværelse i forbindelse med morens selvmordsforsøk. Her begynner han å lage en liste over små og store ting som han mener kan hjelpe moren med å gjenfinne gleden ved livet, og listen viser seg å bli et livslangt prosjekt.