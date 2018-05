Se Hilde Selvikvågs nye video

Det Spellemann-nominerte debutalbumet ”Slepp meg fri” fra 2015 ble raskt fulgt opp av singler som ”Karusell”, ”Anemone” ”Indie” og ”Janei”. Låtene til Hilde Selvikvåg fra Lye har fått mye radiotid, blant annet på P3 og NRK P1. Hun er en av landets mest spilte norskspråklige artister de siste årene. Da Selvikvåg nylig ble med Morten Abel på hans Norges-turné, var det både som oppvarmingsartist med egne låter og som medlem i Abels fantastiske band på scenen.

Over sommeren er det duket for nytt albumslipp. På produsentsiden har Selvikvåg denne gang med seg Børge Fjordheim og Gulleiv Wee. «Strike» viser en litt ny side av Hilde Selvikvåg, bare se og hør her: