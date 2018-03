Scandinavian Star-brannen blir dansk dokumentarserie

159 personer døde da skipet Scandinavian Star ble herjet av brann under en tur mellom fra Oslo til Frederikshavn 6. april 1990. 136 av dem var norske borgere. Til sammen var det 482 personer om bord, 99 av dem var besetningsmedlemmer.

Bak serien står blant annet Nikolaj Scherfig, som er manusforfatter på den danske krimserien Broen, samt Politiken-journalist Lars Halskov som har skrevet boken «Brannen – gåten Scandinavian Star». Seriens regissør er den prisbelønte Mikala Krogh.

Serien, som får navnet «Scandinavian Star» består av seks episoder og skal etter planen ha premiere i 2020–30 år etter brannen.

Spørsmålene har vært mange om hva brannen skyldtes, og hvem som var ansvarlig. Mistanker og påstander om sabotasje, brannstiftelse og forsikringssvindel har vært reist.

Det antas at brannen ble påsatt, selv om det ikke er blitt bevist etter to politietterforskninger og to uavhengig granskinger.

En ny etterforskning av saken ble satt i gang i 2014, blant annet for å undersøke anklagene om forsikringssvindel, men saken ble henlagt av politiet i 2016 på grunn av mangel på bevis.

Stortinget satte i 2015 ned en ny granskingskommisjon, som i juni 2017 konkluderte med at brannen ikke skyldtes sabotasje.