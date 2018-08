– Denne høsten er det veldig publikumsvennlig, med kompanier som synger - det er kjempefint, sier leder for RAS Therese Markhus.

Sandnes kunst- og kulturhus er hjemmearena for RAS. Hvert år kan de by på syv forskjellige danseforestillinger, hvorav fem er for voksne og to for barn.

Markhus beskriver høstens program som estetisk og surrealistisk.

– Nesten alle forestillingene har lagt stor vekt på kostyme og det estetiske uttrykket, sier hun.

Forestillingene som besøker Sandnes kulturhus i høst har mye farger. Det er et bevisst valg fra dansesjefen.

– Jeg har lagt stor vekt på det sceniske. Det kler programmet, og gjør at det har en rød trå, sier hun.

Jarle Hovda Moe

Forestilling med en twist

Hovedåpningen av høstens program er lørdag 15. september. Da kommer breakdance-gruppen Absence Crew fra Bergen med forestillingen «Oldschool». En forestilling om livets gleder og det å bli eldre.

– Det er gamle mennesker som sitter på gamlehjem og holder på med bingo. Plutselig kommer det på kul musikk på radioen, og de begynner å danse, sier en leende Markhus.

– Dette er en familieforestilling, som passer fint til barn fra seks år og oppover.

Forestillingen er en del av høstprogrammets barneprogram. Markhus beskriver det som en danseforestilling med en twist.

– De breaker og bruker elementer som humor i forestillingen sin. Det er veldig kult.

Carte Blanche - «Soufflette»

Markhus ser særlig frem til Carte Blanches «Soufflette».

– Det er en musikalsk reise gjennom århundrer.

Carte Blanche er Norges nasjonale kompani for samtidsdans. Høsten 2000 besøkte de Sandnes kulturhus for første gang. Siden har de vært tilbake nesten hvert år. Denne gangen med en syngende danseforestilling. Konsept og koreografi er av franske François Chaignaud.

Tittelen Soufflette er også fransk, og betyr å blåse røyk inn i munnen på en annen person.

– Det er en vakker forestilling, og jeg håper at de som er interessert i å synge finner veien til Sandnes kulturhus den kvelden, sier Markhus.

Tale Hendnes

Barnevennlig

I tillegg er forestillingene «Sans og samling» og «Ka då for?» utelukkende for de aller minste.

I «Sans og samling» blir barna delt inn i grupper ut fra alder. En forestilling for de i alderen null til tre år, og en egen for tre til seks år.

– Vi gleder oss veldig til å presentere denne forestillingen i november. Det er Ingrid Fiksdal som er koreograf. Hun har vært hos oss tidligere med voksenforestillinger, forteller Markhus.

«Sans og Samling» er inspirert av målgruppens åpne eksistens i verden, og hvordan de befinner seg i fase hvor de voksnes logikk ennå ikke er gjeldende.

– Her fokuseres det i stor grad på sanseinntrykk. Jeg tror barn vil få stor glede av dette.

Høstens program

KA DÅ FOR?

Først ute er danseforestillingen «Ka då for» 11. august, som er et samarbeid mellom RAS og Kammermusikkfestivalen. «Ka då for» er en del av barneprogrammet, og passer for barn mellom fire og ti år.

OLDSCHOOL

Den offesielle åpningen av høstens program er 15. september med Absence Crews forestilling «Oldschool». Forestillingen passer for de i alderen seks år og oppover.

SOUFFLETTE

25. september kommer Norges nasjonale dansekompani Carte Blanche med forestillingen «Soufflette». Anbefalt alder er ti år.

CAROUSEL

4. og 5. oktober kommer forestillingen «Carousel» til kulturhuset, som et samarbeid mellom RAS, Human Works og Akselen/Minkowicz. Ingen anbefalt aldersgrense.

BLANKS

«Blanks» kommer til kulturhuset 17. oktober, og er forestilling av og med Ingrid Berger Myhre. Ingen anbefalt aldersgrense.

SANS OG SAMLING

Barneforestillingen «Sans og samling» er 17. november. Anbefalt alder er null til tre år, og tre til seks år.

DANCE TO DANCE TO

«Dance to dance to» kommer 22. november, som siste forestilling på høstens program. Ingen anbefalt aldersgrense.