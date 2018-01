– Vi har turnert rundt i hele Rogaland for å finne disse møblene, sier Flotve før Bøgild skyter inn - vi hiver det inn, alt vi kan finne av retro møbler.

Å tre inn i lokalet er som å reise tilbake i tid, med 60-tallsinspirert inventar og mørk belysning. Det er en behagelig atmosfære, og stoler og bord står plassert ut i rommet med utsikt mot sceneområdet. I midten av lokalet står den unike baren, som blir beskrevet som klubbens hjerte. Her skal lokale artister og band skape god stemning på åpningsfesten.

Flotve og Bøgild beskriver lørdagens program som beskjedent, kulturelt og mangfoldig på sin Facebook-side. Tore Renberg, Per Inge Torkelsen, Gunnar Roaldkvam og Espen Hana er noen av artistene som skal opptre.

Spente og nervøse

– Vi har lagd den baren vi selv har lyst å gå på. Det er et slikt sted vi leter etter når vi besøker nye byer, sier Bøgild mens han lener seg mot klubbens mest unike møbel, bardisken.

Helt innerst i lokalet, i en retro sofa og med blomstertre gardiner på veggen, sitter Flotve. Rundt ham jobbes det på spreng for å få alt klart til åpningen på lørdag.

– Det er ingen av oss som har gjort dette før, så vi er veldig spente og litt nervøse. Men vi skal brette opp ermene å jobbe så godt vi kan. Vi skal gi 100 prosent, sier Flotve i det Bøgild ankommer sofagruppen.

– Nå har jeg fortalt litt om hvilke forventninger vi har til åpningen. Du kan fortelle litt om hvordan dette begynte, sier Flotve og gir ordet videre til makkeren.

Jazz-studenter

– Jeg så et program om jazz i Norden på NRK for seks år siden. Der var det en lokal musikkscene i en finsk by hvor jazz-studentene fikk komme å bruke scenen. Klubben ble dermed et fast sted for dem å opptre, forteller Bøgild.

Slik fikk han ideen om å starte en klubbscene. På grunn av Bøgilds politijobb og Flotves karrière som musiker har ikke drømmen vært mulig å realisere før nå. Konseptet med å bruke studentene tar de med seg i etableringen av Blyge Harry.

– Hver tirsdag har vi en avtale med musikkstudiet på universitetet i Stavanger slik at de kan komme hit å spille. De skal drive tirsdagene, sier Flotve.

Variert kulturtilbud

Med en målgruppe fra 18 år til oldemor, lover de to herrene at BlygeHarry vil bli et sted med et variert kulturtilbud.

– Her skal det skje mye på kulturfronten gjennom hele uken. Vi håper at folk skal se på dette som en koselig og lun plass hvor de vil komme å høre på mye forskjellig musikk. Målet er å ha artister og band hver kveld, tirsdag til søndag, sier Flotve.

