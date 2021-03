«Game of Thrones» til teaterscenen

Westeros skal reise seg på Broadway-scenen i et stort prosjekt som vekker til live karakterer fra «Game of Thrones»-universet.

Det skjer stadig nye ting i George R.R. Martins fantasy-laboratorium. Foto: AP

NTB-TT

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Planene for hvordan seersuksessen «Game of Thrones» skal fortsette å leve i ulike former fortsetter. Nå setter et teaterstykke, med handlingen lagt 16 år før det som utspiller seg i TV-serien, kursen mot scenen.

Forfatter George R.R. Martin, som fortsatt skriver på sin sjette bok i «En sang om is og ild»-serien – som TV-serien bygger på – hjelper til med utviklingen av prosjektet, melder Hollywood Reporter.

Til hjelp har forfatteren med seg Duncan MacMillan og Dominic Cooke, der den førstnevnte står bak en mengde teaterstykker, mens den sistnevnte blant annet regisserte den historiske dramafilmen «The Courier» (2020).

Det er en slags ridderturnering som skal utspille seg på scenen, og selv om den er beskrevet i bokserien er det, ifølge skaperne, første gang dette utforskes skikkelig. Karakterene fra bøkene og TV-serien, blant annet yngre versjoner av Ned Stark og Jaime Lannister, kommer til å dukke opp.

«Frøet til krig sås ofte i fredstid», sier Martin om Broadway-stykkets handling.

Forestillingen skal spilles i New York, i London og også et sted i Australia, og teppet skal ifølge planen gå opp en gang i løpet av 2023.