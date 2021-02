Islamister dømt til døden i Bangladesh for drap på forfatter og aktivist

Fem islamister, som var tiltalt for drapet på forfatter, blogger og aktivist Avijit Roy i 2015, er dømt til døden i Bangladesh.

Forfatter, blogger og aktivist Avijit Roy ble drept i et macheteangrep for seks år siden. Nå er fem personer dømt til døden for angrepet. Foto: A.M. Ahad / AP / NTB

NTB-AFP

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Roy ble drept i et macheteangrep utenfor landets største bokmesse. Drapet var en del av en bølge av ekstremistiske angrep, som satte i sinnene i kok og utløste demonstrasjoner blant sekulære aktivister.

Forfatteren ble født i 1972 og flyttet til USA i 2006. Derfra kritiserte han blant annet hjemlandets regjering for fengsling av ateistiske bloggere. Selv drev han en produktiv blogg og skrev ti bøker, inkludert «Bishwasher Virus» (Troens virus).

En sjette tiltalt ble dømt til livstid i fengsel av spesialdomstolen for terrorsaker, opplyser aktor Golam Sarwar Zakir. To personer – inkludert en sparket offiser i hæren, som mistenkes for å ha ledet angrepet – var ikke til stede, men ble dømt in absentia.

En av forsvarerne sier dommen vil bli anket.

Enken Rafida Ahmed Bonya, som ble såret i macheteangrepet, sier dommen ikke vil gi henne fred.

– I seks år har ikke én av dem som har etterforsket saken, tatt kontakt, selv om jeg var vitne og offer for angrepet, Å stille noen fotsoldater for retten, samtidig som man overser roten til og veksten i ekstremismen, innebærer ikke rettferd for Avis død, skriver hun på Facebook fra USA, der hun bor.

Dommen kommer bare uker etter at åtte islamister ble dømt til døden for drap på en forlegger som ga ut sekulære bøker, inkludert to skrevet av Roy.