Canada kan det

Montreal-basert trio med to medlemmer fra Halifax.

Plants and Animals er Nicolas Basque, Warren Spicer og Matthew Woodley. Foto: Dominic Berthiaume

Geir Flatøe Journalist

Plants and Animals: «The jungle» (Secret City/Playground)

Det er sikkert ikke tilfeldig at «House on fire» minner om Talking Heads’ «Burning down the house», men Plants and Animals er originale nok til å komme fra det.

Sangen begynte med Warren Spicers bekymring om at en sovepille-tyggende venn skulle glemme å skru av ovnen, før han så trekker en parallell til oss og den verden vi lever i. Stilig låt.

Dette er bandets femte album, og de åpner med jungellyder lagd med elektroniske trommer før yeah, yeah, yeah, yeah, yeah kommer betryggende inn.

Albumet har et saktegående disko-strøk med referanse til Giorgio Moroder og David Bowie, pluss drypp av Arcade Fire. Ikke minst er de dyktige på avbrekk. Bare hør hvordan «Sacrifice» fullstendig endrer karakter etter halvannet minutt, før den glir tilbake igjen.

På «Le queens» er Adèle Trottier-Rivard gjestevokalist på drømmende fransk, og i det hele tatt er det mye fint her.

Minuset er at åtte kutt er i snaueste laget, for jeg vil høre mer.

Beste spor: «House on fire», «Sacrifice», «Le queens».