Rett mann på rett Stavanger-hylle

Andris Poga er ny sjefdirigent i Stavanger - fra neste høst. Et godt valg, mener vår anmelder. Foto fra en tidligere konsert i Stavanger.

KONSERT: Etter to gjesteopptredener i høst tyder alt på at SSO har gjort et helt riktig valg i latvieren Andris Poga som ny sjefdirigent fra neste høst av – og at vi som publikum kan glede oss til mange store stunder fremover med ham og orkesteret.