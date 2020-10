Vil ha et spleiselag på kjøp av Folken-bygget

Kommunedirektøren mener at studentene bør eie sitt eget kulturhus, og anbefaler at kommunen bidrar til kjøp med et betydelig beløp. Foto: Jon Ingemundsen

Kommunedirektøren anbefaler at Stavanger går inn med et betydelig beløp for at studentene skal få eie sitt eget kulturbygg.