Stjernelag i bittersøtt førjulseventyr

Et herlig persongalleri og en god miks av moro og alvor, gjør «Stjernestøv» til en adventsserie som sikkert vil fenge både store og små. Men noen ny «Snøfall» er den ikke.

Camilla San Miguel Bjørneng og Edvard Ross spiller hovedrollene i «Stjernestøv», årets julekalenderserie fra NRK. Foto: NRK

Kine Hult Journalist

Stjernestøv

Produsert av NRK Super. Premiere i NRK TV 1. desember. 24 episoder à ca 20 minutter. Medvirkende: Edvard Ross, Camilla San Miguel Bjørneng, Ester Grenersen, India Dee Kvangarsnes, Ingrid Bolsø Berdal, Trond Fausa Aurvåg, Morten Svartveit, Anne Marit Jacobsen, Caleb Kebreab, Jakob Larsen Fort, m. fl.. Serieskapere: Karianne Lund og Ida Sagmo Tvedte. Komponist: Gaute Tønder.

Det er sikkert mange som har gått lei av å skrive filmer og serier om hvordan det er å være skilsmissebarn. Er ikke det så dagligdags at det ikke er noe å mase om lenger? Svaret på det er heldigvis nei i den nye adventsserien «Stjernestøv» fra NRK. Med enkle grep formidles det såre og vanskelige som hele familien kjenner på når de to voksne ikke klarer å leve sammen lenger.

I den ene hovedrollen finner vi Jo, som sliter med å finne seg til rette i det nye miljøet han motvillig har flyttet til. Han lengter hjem til faren, og havner på kant med de andre barna i klassen.

Magisk stjernefolk

I likhet med «Snøfall» finnes en parallell verden, men i denne serien foregår handlingen hovedsakelig på menneskenes domene, i hvert fall i de episodene som har blitt gjort tilgjengelig for anmeldelse. Den andre verdenen kalles Nord, og her lever et folk som har det som sin oppgave å veilede mennesker som har gått seg vill. De gjør seg om til stjernestøv, og reiser til menneskenes verden gjennom en slags portal.

En dag reiser den unge jenta Elly fra stjernefolket til menneskenes verden, etter en liten konflikt på hjemmebane. Hun gjemmer seg på loftet i blokka hvor Jo bor, og etter hvert blir de to outsiderne kjent med hverandre. Det er også et stort problem som må løses, for Elly er en slags utvalgt. Da hun dro fra Nord, fikk det konsekvenser av astronomiske proporsjoner, både for menneskene og for stjernefolket.

Bra skuespillerlag

Serien balanserer mellom det magiske og det hverdagslige, mellom den store oppgaven som må løses og alle de mer prosaiske konfliktene våre venner må hanskes med. Man har hanket inn et skikkelig stjernelag av skuespillere, deriblant kjente fjes som Trond Fausa Aurvåg og Ingrid Bolsø Berdal, samt lokale navn som Selome Emnetu og Torbjørn Eriksen. De skuffer ikke, men det er likevel i stor grad barna i de sentrale rollene som styrer showet. Her er det mye talent og overbevisende spill, ikke minst i de såreste scenene.

NRK skal ha ros for å blande inn temaer som ensomhet, utenforskap og familiekonflikter i en sjanger som gjerne forbindes mest med kos og idyll. I de første episodene blir det imidlertid litt vel mye sosialrealisme og litt for lite magi og humor. Det kommer seg heldigvis når man har kommet et par episoder inn i serien.

«Stjernestøv» er nok ikke like fengslende som sin forgjenger «Snøfall», i hvert fall ikke dømt ut fra de første seks episodene. Men den har nok av kvaliteter som gjør at den vil kunne engasjere både store og små. Det er litt skummelt, litt trist, ofte ganske morsomt, og akkurat trygt og fint nok til at det neppe vil skremme bort de minste.