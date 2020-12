Merch-selskapet D2 går så det griner

David Møller og Daniel Engen lager T-skjorter, luer, jakker, solbriller og plakater til noen av landets største artister og influencere. Mens koronaen delvis har stengt Kultur-Norge, dobler D2merch omsetningen.

Sarah Margrethe Hestness og Elise Kristine Bjordal Simonsen gjør klart til utvidelse av showrommet til D2merch. David Møller og Daniel Engen i bakgrunnen. Foto: Fredrik Refvem

– Vi var ikke veldig optimistiske i mars. Men i dag er vi ...

– Et skritt nærmere målet.

– Som er?

– Å være the two go to guys på merch i Norge.

David Møller og Daniel Engen har grunn til å smile. Den Kvelertak-genseren du så i byen i går, den var de som laget. Og stadig flere lignende ting trilles ut av en industrilokale i Skogstøstraen på Tasta.

Daniel Engen startet i 2008 da han fikk et tilskudd til å kjøpe en CD-printer. Hans første kunde var Randaberg IL, som hadde laget en klubbsang.

Så ballet det på seg. Parallelt med at han var musiker, pustet liv i Musikkfest og etablerte øvingsfellesskapet Rockeriet, startet han produksjon av Merch (merchandise). Merch er alt det som ikke er CD- og LP-plater, men som fansen vil ha fra en artist. T-skjorter, gensere, solbriller, caper og så videre. Etter 3–4 år kunne Engen leve av sin lille bedrift, men på et tidspunkt ville han ha noen å jobbe sammen med.

Symaskin til 30-årsdagen

David Møller fikk symaskin til 30-årsdagen av kompisene, og begynte på sykurs. Han startet klesmerket Fløyel i 2014 sammen med en kamerat i en kjeller på Madla. Gründer-mentaliteten fikk hav inn med maten fra faren og hans næringsmiddelbedrift Holmens AS. Møller skaffet seg maskiner og satte i gang med klesproduksjonen. Fløyel ble også etablert som en butikk i Stavanger sentrum.

Spol litt hurtig fram, og de to finner ut at de skal gå sammen. De tar med seg sine gamle kontakter, alt de har lært om bransjen, og D2merch blir født. I dag holder de til i lokaler mellom industriområdet Dusavika og Stavanger sentrum. Der lager de T-skjorter, jakker, luer, plakater, flagg, buttons, caper og stort sett alt som kan trykkes, broderes og lages. Kundene er artister som Kvelertak, High AS A Kite, Odd Nordstoga, Stavangerkameratene, Skambankt, Stavanger Symfoniorkester, noen av landets største influencere, forfattere og alle som trenger merch.

De kan ta såkalte 360-avtaler, som betyr at de gjør alt fra utforming til å bli med High AS A Kite på turné for å selge utstyr, til mindre oppdrag. D2merch har laget ting for bedrifter som Idsøe, Fisketorget, Brødrene Fevang, Safteriet, Fortou og Hammers Scandinavia, West Hams supporterklubb.

Og det går så det griner.

– For en stund siden rundet vi kunde nummer 10.000, sier Daniel Engen, daglig leder i D2merch.

Koronaeffekten

Siden begge hadde erfaring fra bransjen, og utstyr, kunne de produsere fra første dag i 2019. I vel et år jobbet de – og vokste – jevnt og trutt. Så kom koronaen.

– Da gikk egentlig 90 prosent av omsetningsgrunnlaget vårt rett åt skogen, sier Møller, som er art director i D2merch.

De måtte permittere ansatte, men ganske fort så de at det langt fra var nattsvart. Folk handlet på nettet, artistene begynte med nettkonserter og sakte, og store muligheter åpnet seg. Driften måtte snus, og de måtte tenke mer på nettsalg. Ved å dra nytte av andre salgskanaler og markedskanaler ligger de i koronaåret 2020 an til doble å omsetningen på 4,3 millioner fra 2019. I disse dager ansettes person nummer ni i D2merch.

Daniel Engen og David Møller hadde mange års erfaring før de slo seg sammen og laget D2merch. Foto: Fredrik Refvem

Engen og Møller sitter altså på en aldri så liten suksesshistorie som på ingen måter er ferdig utviklet. Influencere er for eksempel blitt et stort marked.

– Dette er litt nytt for oss, men mekanismene er de samme som med band og artister. Når en fan kjøper en genser, kjøper hun en identitet. Man melder seg liksom på i den verdenen. Dette har særlig metalband vært gode på lenge, og ikke minst fotballklubber. Nå kommer flere etter. Derfor er dette er marked som vokser, sier Engen.

Grønt, grønt, grønt

Og det markedet vil D2merch gjerne ta en større del av.

– Vi skal vokse sakte uten å ta stor risiko. Vi har begge jobbet med dette en stund og vet hva vi skal og ikke skal gjøre. Vi er også opptatt av å gjøre ting skikkelig, for eksempel når det kommer til miljø, sier Møller.

Klesproduksjon kan være en miljøversting.

– Det er mange som leverer skikkelig fæle ting. Forskjellen på en skitten fabrikk og en ren fabrikk, som vi bruker, gir veldig forskjellige miljøregnskaper. Flere og flere artister krever grønne produkter. Og hvis ikke de gjør det, så ser vi det som vår jobb at det blir sånn. Alt vi leverer skal være grønt og sertifisert, sier Engen.

Vokse, men ikke for fort

Nå jobber duoen med en YouTube-kanal der de skal lære opp artister og andre interesserte i kunsten å tenke, lage og selge merch.

– For mange er dette noe som komme etter de har brukt alle pengene og all tankekraft på musikken. Vi kan lære dem om merkevarebyggingen og økonomien rundt den. Hvorfor bør det være en overvekt av XL-T-skjorter for Hellbillies og medium hvis du er Thomas Dybdahl? Hva skal du tenke på når du lager merch? Hvordan får du økonomi i det. Mange har mye å lære, og vi kan vel, helt ubeskjedent, si at vi kan en del om dette, sier Engen.

I femårsplanen til D2merch står det at de skal vokse, men ikke for fort. De skal bli enda grønnere, holde all produksjon de kan lokalt og bli ledende i sin bransje i Norge.

– Vi har kommet i den alderen der trygghet og stabilitet er viktig. Det er mye unger og barneseter inne i bildet nå. Perioden med risiko og armar og bein er over. Men dette markedet blir større, og det er ingen grunn til at ikke D2 skal ta sin del av det, sier Møller.