Språkrådet har valgt «koronaen» som årets nyord

Språkrådet har kåret «koronaen» som årets nyord samt de ti nye uttrykkene og begrepene som de mener har preget 2020 mest.

«Koronaen» er årets nyord. Foto: Scanpix

NTB-Peter Tálos

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Direktør i Språkrådet, Åse Wetås, sier ingenting har preget nyhetsbildet i år mer enn koronapandemien og at det er bakgrunnen for å velge «koronaen» til årets nyord. Foto: Mariam Butt / NTB

– Ingenting har preget nyhetsbildet i år mer enn koronapandemien. Da vi så gjennom det store kildematerialet, var korona og spesielt koronaen i bestemt form noe av det som preget tekstene aller mest, sier direktør Åse Wetås i Språkrådet til NRK.

Korona er ikke et nytt ord i norsk. Fra før var det blant annet kjent som fagordet for det ytterste laget i solatmosfæren. Grunnlaget for navnet koronavirus er at den taggete overflaten på viruset minner om strålekransen rundt sola. Korrekt stavemåte av ordet i norsk er med k, skriver Språkrådet i sin begrunnelse for nyordet

Gjesp

– Når historikerne skal se tilbake på 2020, er sjansen stor for at de kommer til å skrive om koronaen i bestemt form. I dagligtalen blir koronaen brukt om både viruset, sykdommen, krisen og selve tiden vi er inne i, sier seniorrådgiver Dagfinn Rødningen i Språkrådet.

Språkviter Helene Uri hadde håpet på et mer positivt vinnerord, men er enig i at «koronaen» representerer året vi har vært igjennom.

– Det er en klok og forståelig begrunnelse, men kanskje jeg kveler et bitte lite gjesp, sier hun til NRK.

Stort alvor

Hvor mye et ord er brukt i skriftlige medier er blant de viktigste kriteriene for å bli årets nyord, ifølge Språkrådet.

– Vi må huske at året har vært preget av et stort alvor, og valget av toppord speiler at vi har gått inn i en annerledes tid, sier Wetås i en pressemelding.

De andre ordene på årets liste er: «holde meteren», «statsforvalter», «lyshare», «nødlandslaget», «flate ut kurven», «melaninrik», «sprite», «kronerulling» og «kohort».

Språkaktivisme

Årets ord blir kåret av Språkrådet i samarbeid med professor Gisle Andersen ved Norges Handelshøyskole.

– Statsforvalter skal erstatte fylkesmann, noe som er vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet som ledd i arbeidet for å fjerne kjønnsmarkerte stillingstitler. På den andre siden er melaninrik et ord som er skapt gjennom språkaktivisme for å erstatte mer gammeldagse ord om mennesker med mørk hudfarge, sier Andersen.