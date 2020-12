Plog og poesi

BOK: Stilrent portrett av dikterspire som slites mellom plikt og poesi, tradisjon og modernitet.

Lars Amund Vaage er aktuell med romanen «Det uferdige huset».

Sigmund Jensen Forfatter og litteraturkritiker

Lars Amund Vaage: Det uferdige huset. Roman. 362 sider. Oktober.

Flere ganger prisbelønte Lars Amund Vaage (1952) er kjent for sin rytmiske og poetiske prosa, og skildrer gjerne personer som er både praktikere og poeter, og som må hanskes med motstridende krefter i seg selv. Flere av forfatterskapets særtrekk synes på forbilledlig vis å ha funnet sammen i «Det uferdige huset», en tittel med allegoriske, vesaaske kvaliteter.

Vi befinner oss i tiden omkring unionsoppløsningen. Hovedpersonen Gabriel vokser opp på gården Hauge, i en tid da de fleste forlater bygda og reiser til Amerika. Moren og en tvillingbror dør under fødselen. Da også faren Hallvard dør, «han som hadde sett kuplane og tårna i Konstantinopel», er det bare bestemor Anna og onkel Helge igjen. Det går i kyr og sauer, skog og nybrott, og så det nye huset som skal reises på tunet, men som aldri later til å bli ferdig.

Fortellerstemmen er en furet, værbitt, barsk og lågmælt vestlendings, samtidig full av dype refleksjoner over liv og lære, kunst og kall. Stilen er knapp og klar, til dels repeterende, det er et vakkert og bildesterkt språk, og også noe vemodig dvelende ved uttrykket, som liksom fanger den gamle bondekulturens rytme: «Dei hadde fått seg ein siledråpe med spenevarm mjølk og ein liten pinne til».

Visstnok inspirert av farfaren Ragnvald Vaage, leverer Lars Amund Vaage et inderlig og gripende portrett av den unge dikterspiren Gabriel, som vokser opp med et savn og mørke i seg, slites mellom plikt og dikt, tvil og tro, tradisjon og modernitet. Det er onkel Helge som ser ham, introduserer ham for Garborg og får ham inn på Avaldsnes folkehøgskule, der bestyrer Uskedal foreleser over vikingtiden, Snorre, Aasen, Vinje og Garborg, og der heimen, kirken, fedrelandet og bonden er hellige entiteter. Uskedal serverer også Gabriel en slags pekefingerpoetikk: «Dikt skal ikkje vera frie, ville ord som kjem frå det inste i oss. Dikt skal vera skirsla, reinska for det rotne og ville».

Gabriel er imidlertid ingen tradisjonalist eller nasjonalromantiker, men en mørk eksistensialist. «Det uferdige huset» er en velkomponert og velskrevet dannelsesfortelling om lengsel og forsakelse, om å finne seg selv og sin plass i verden, og om å lete fram sitt særpreg og sin identitet, både for den unge dikteren Gabriel og for den gamle nasjonen Norge.